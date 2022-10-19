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Cenk Tosun: Weghorst yoksa ben buradayım

Beşiktaş’ta sezon başından beri yedek kalan, Weghorst’un sakatlanması ile birlikte ilk 11 için şans yakalayan Cenk Tosun kendine güveniyor. Milli golcü, takım arkadaşlarına ve teknik heyete Weghorst’un yokluğunu aratmayacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Weghorst yerine Cenk Tosun oynayacak
Cenk Tosun'un gol sevinci

Beşiktaş’ta, son haftada yaşanan puan kayıpları camiada huzursuzluğa neden olurken, yıldız futbolculardan üst üste gelen sakatlık haberleri de teknik heyetin tadını kaçırdı. Siyah beyazlıların Süper Lig’in 10. haftasında evinde oynadığı Trabzonspor maçında golcü futbolcu Wout Weghorst ve kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, önümüzdeki 2 maçta takımlarını yalnız bırakacaklar.

Beşiktaş’ın önümüzdeki hafta oynanacak olan Hatayspor deplasmanında ve ardından 12. haftada evinde oynayacağı Ümraniyespor maçında en büyük gol silahı Cenk Tosun olacak. Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve attığı golle takımına 1 puanı kazandırtan Milli futbolcu, hazır halde bekliyor.

Ismael'den övgü

Kendisine güvendiğini ve forma verilirse en iyisini yapacağını sık sık dile getiren Cenk Tosun, Wout Weghorst’un yokluğunda Hollandalı golcüyü aratmayacağını ve sahada takımı için her şeyi yapacağını belirtti. Teknik heyetin sezon başından beri ilk 11’de forma vermediği ve sonradan oyuna dahil ettiği Cenk Tosun’la takından ilgilendiği ifade edildi. Teknik direktör Valerien İsmael de, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki golcünün hafta içi idmanlarda çok çalıştığını ve formayı hak ettiğini dile getirmişti. Cenk’in ilk 11’de sahaya çıkacak olmaktan dolayı çok moralli olduğu ve bundan sonra da formayı kaptırmamak için çalıştığı öğrenildi.

  • Muleka da hazır
  • Sezon başında bulduğu ilk 11 şansını çok iyi değerlendiren ancak daha sonra yedek kulübesine geçen Jakson Muleka, yaşanan sakatlıklardan sonra yeniden ilk 11’de dönüyor. Ligde 4 golü bulunan Muleka, son dört haftadır fileleri havalandıramıyor. Muleka, Hatayspor önündeki performansıyla formasını yeniden geri almak istiyor.

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