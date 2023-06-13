Beşiktaş'ta yanlış tercih pahalıya patladı

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda aradığını bulamadı. Sezona iki kulvarda şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, özellikle ikinci yarıda başarılı bir performans ortaya koymasına rağmen teknik adam tercihi nedeniyle hedeflerine ulaşamadı.





Valerien Ismael ile sezona başlayan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcı yönetiminde istenilen sonuçların alınamaması üzerine 11. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Takımı Şenol Güneş'e emanet eden siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamla çok iyi bir grafik çizmesine rağmen beklentileri karşılayamadı. Süper Lig'i 78 puanla 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda veda etti.





Siyah-beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.





Kartal geç açıldı





Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda iki teknik direktörle çalıştı. Siyah-beyazlı takım, sezona Valerien Ismael yönetiminde başladı. Beşiktaş ile ilk 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fransız çalıştırıcı, oynattığı futbolla eleştirilerin odağı haline geldi. Ismael ile 11. haftanın ardından yollar ayrıldı. Ardından siyah-beyazlı ekibin başına Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş, tecrübeli teknik adam yönetiminde 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi. Güneş tercihinin gecikmesi, Beşiktaş'ın yarışa ortak olmaya çalışsa da yetişememesine neden oldu.















