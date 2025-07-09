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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

13:239/07/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde devam eden Beşiktaş, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, eğlenceli anlara sahne olan ısınma hareketleriyle başladı.


Norveçli teknik adamın oyuncularını pas çalışmaları sırasında sık sık uyardığı antrenman, yarım sahada yapılan atak organizasyonlarıyla tamamlandı.


Gurbetçi taraftarların da takip ettiği idmanı, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da saha kenarından izledi.


Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

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