Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman, eğlenceli anlara sahne olan ısınma hareketleriyle başladı.

Norveçli teknik adamın oyuncularını pas çalışmaları sırasında sık sık uyardığı antrenman, yarım sahada yapılan atak organizasyonlarıyla tamamlandı.

Gurbetçi taraftarların da takip ettiği idmanı, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da saha kenarından izledi.