Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Teknoloji

Özel bir dizi seçenek sunan YouTube Kids nihayet Türkiye'de de aktif edildi

YouTube, dünya genelinde birçok farklı ülkede 6 yıl önce aktif ettiği YouTube Kids uygulamasını sonunda Türkiye'de de kullanıma sundu. Tamamen çocuklara özel içeriklerin filtrelendiği serviste, yaş aralığına özel olarak çeşitli filtrelemeler de kullanılabiliyor. Ayrıca anne-babaların kontrolü tam anlamıyla sağlaması için arama özelliğinin kapatılması, zamanlayıcı kurulması ve içerik denetimi özelliklerine de yer veriliyor.