Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Ödem tespit edildi Sivasspor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkan ancak ağrı hissettiği için ikinci yarıya devam edemeyen Aboubakar’ın adalesinde kanama ve ödem tespit edildi.

Haber Merkezi 21 Nisan 2021, 13:37 Son Güncelleme: 21 Nisan 2021, 13:50 DHA