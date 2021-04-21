Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması: Ödem tespit edildi

Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Beşiktaş’ta sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte ilk maçına çıkan Vincent Aboubakar, sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık sonrasında oyunun ikinci yarısına devam edemedi.
Bugün MR’ı çekilen ve klinik değerlendirmesi yapılan golcü futbolcunun sağ uyluk adalesinde kanama ve ödem tespit edildi. Yıldız golcünün tedavisine başlandı.
- Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/4qCoHwloy1
Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/4qCoHwloy1— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 21, 2021