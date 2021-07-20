Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

Beşiktaş transfer gündemindeki Valentin Rosier ile anlaşırken, Diego Costa konusunda bekleyişe geçti. Rosier ile anlaşan yönetim, 24 yaşındaki Fransız sağ bekin kulübü Sporting ile görüşmelerini sürdürüyor. Rosier için 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul eden Beşiktaş, Portekiz ekibiyle ödeme planı konusunda pazarlık yapıyor. Beşiktaş’a gelmek için şartları zorlayan Fransız oyuncunun, ikinci kamp çalışmaları öncesinde İstanbul’da olması bekleniyor.

Teklif 3 milyon euro

Beşiktaş, santrfor transferinde Diego Costa defterini kapatmazken, yıllık 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme isteyen Brezilya asıllı İspanyol oyuncu, yönetimin teklifini düşünüyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın istediği 32 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 3 milyon euroluk teklif yapmış ve beklemeye geçmişti. Santrfor transferinde alternatifler arasında Chuba Akpom da yer alıyor. 25 yaşındaki oyuncunun kulübü, Middlesbrough’un bonservis beklentisi bulunuyor.

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Diego Godin atağı

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek Beşiktaş, Cagliari forması giyen Diego Godin’i gündemine aldı. 35 yaşındaki oyuncunun İtalyan kulübüyle 2023 yılına kadar daha sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı stoper, geçtiğimiz sezon başında Inter’den Cagliari’ye transfer olmuştu.

SPOR Rachid Ghezzal'ın menajeri görüşmeleri sonlandırmak için İstanbul'da

SPOR Diego Costa Beşiktaş'a mesaj gönderdi