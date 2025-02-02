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Beşiktaş'tan flaş Mario Lemina açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Mario Lemina açıklaması

16:332/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
DHA
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Gabonlu oyuncu Lemina, kariyerini Wolverhampton Wanderers'ta sürdürüyor.
Gabonlu oyuncu Lemina, kariyerini Wolverhampton Wanderers'ta sürdürüyor.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Mario Lemina'yı kadrosuna katacağı iddia ediliyordu. Siyah-beyazlı kulüpten, Gabonlu orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş, Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.


Siyah-beyazlı ekip şu ifadeleri kullandı:


"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."



#Beşiktaş
#Mario Lemina
#Transfer

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