Beşiktaş'tan flaş Mario Lemina açıklaması

Gabonlu oyuncu Lemina, kariyerini Wolverhampton Wanderers'ta sürdürüyor.
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Mario Lemina'yı kadrosuna katacağı iddia ediliyordu. Siyah-beyazlı kulüpten, Gabonlu orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
Beşiktaş, Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı ekip şu ifadeleri kullandı:
Siyah-beyazlı ekip şu ifadeleri kullandı:
"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."
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