Beşiktaş'tan Hatayspor'a gol yağmuru: Şampiyonluk yolunda tarihi fark

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 7-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Akintola (k.k), 11,14,55 ile 65. dakikalarda Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan kaydetti.

Alınan bu farklı galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 81'e yükseltirken, Hatayspor ise 57 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Larin tarihe geçti

Cyle Larin, Beşiktaş tarihinde bir lig sezonunda iki farklı maçta 4’er gol atan ilk oyuncu oldu. Yıldız oyuncu Rizespor karşılaşmasında da 4 gol atmıştı.

Beşiktaş sezon rekoru kırdı

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Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor’u konuk eden Beşiktaş, çok hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde kapatırken, bu sezon bir devrede en çok gol attığı mücadeleyi ortayı koymuş oldu. Maçın 2. dakikasında Akintola’nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Beşiktaş, 11 ve 14. dakikada ise Larin’le farkı 3’e çıkardı. 38. dakikada N’Koudou skoru 4-0 yaparken, ilk yarıda son sözü ise N’Koudou’nun yerine oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz söyledi. 43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 44. dakikada Rosier’in pasında fileleri havalandırırken bu sezon da ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, bu sezon bir devrede en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı. Ligin ilk yarısında sahasında Rizespor’u 6-0’lık skorla geçen siyah-beyazlılar, bu maçın ikinci yarısında rakip kaleye 4 gol bırakmıştı.

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N’Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı; yerine giren Rıdvan da fileleri havalandırdı

Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor’u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıyı 5-0 önde kapatırken, Fransız yıldız Kevin N’Koudou, bu maçı da boş geçmedi. Kayserispor maçında fileleri 2 kez havalandırdıktan sonra hafta içinde Rizespor karşısında da gol perdesini açan isim olan N’Koudou, Hatayspor mücadelesinin 38. dakikasında skoru 4-0’a getiren isim oldu. Ghezzal’ın pasında sol kanatta topla buluşan yıldız oyuncu, ceza sahası içine kat ederek 3 kişinin arasından vuruşunu yaptı topu filelere gönderdi.

Bu golün ardından yaşanan bir pozisyonda sakatlanan N’Koudou yerini Rıdvan Yılmaz’a bıraktı. 43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra topla ilk buluşmasında ise skoru 5-0’a getiren oyuncu oldu.