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Spor
Beşiktaş'tan maçların uzatma sürelerine tepki
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi. Kocadağ, "Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
13:50 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Dünya Kupası'ndan sonra uygulanmaya başlanan Süper Lig'de maçların uzatma süreleri hakkında konuştu. Kocadağ, bu sürelerden rahatsız olduklarını bildirdi.


"Konunun takipçisi olacağız"

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçlarındaki oynanmayan süreler konusunda hakemlerden hassasiyet beklediklerini belirterek, "Konyaspor maçının çıkışında da söyledim, maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler? Bunun da takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında 10 dakika uzatma verilmesini yadırgadıklarını anlatan Kocadağ, "Ne VAR'a gidildi ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz." ifadesini kullandı.





#Beşiktaş
#Emre Kocadağ
#Süper Lig
2 gün önce
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Beşiktaş'tan maçların uzatma sürelerine tepki
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