Beşiktaş’tan MHK Başkanı Lale Orta’ya tebrik

Dün akşam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada TFF MHK Başkanı Lale Orta, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 38. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Arda Güler’in ceza sahasında yerde kalmasıyla siyah-beyazlıların aleyhine verilen penaltı kararının yanlış olduğunu söylemişti. Beşiktaş da bu davranışından dolayı Lale Orta’yı tebrik etti.

Siyah-beyazlıların sitesinden paylaşılan mesajda, "02.04.20023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur. Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır. Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.