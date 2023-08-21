Beşiktaş'tan Pendikspor maçı sonrası açıklama: Emek hırsızları bunun hesabını vereceksiniz

Beşiktaş'tan Pendikspor maçı sonrası sert açıklama geldi
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın golü Omar Colley'den, Pendikspor'un golü ise Oscar Romero'dan geldi.
Siyah-beyazlı takımın ikinci yarıda Omar Colley'le bulduğu gol topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.
''Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz''
''Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz''
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş, bu pozisyona ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada,
"Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz
" ifadeleri yer aldı.
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1 saat önce