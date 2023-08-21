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Spor

Beşiktaş'tan Pendikspor maçı sonrası açıklama: Emek hırsızları bunun hesabını vereceksiniz

Beşiktaş, Pendikspor maçının ardından Omar Colley'in iptal edilen golüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Emek hırsızlılar, bunun hesabını vereceksiniz" ifadeleri yer aldı.

00:58 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Pendikspor maçı sonrası sert açıklama geldi

Beşiktaş'tan Pendikspor maçı sonrası sert açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.


Beşiktaş'ın golü Omar Colley'den, Pendikspor'un golü ise Oscar Romero'dan geldi.


Siyah-beyazlı takımın ikinci yarıda Omar Colley'le bulduğu gol topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.

''Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz''

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş, bu pozisyona ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada,
"Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz
" ifadeleri yer aldı.


#Beşiktaş
#Pendikspor
#Süper Lig
1 saat önce
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