Beşiktaş'tan Ramos ve Talisca açıklaması: Biri olabilir diğeri imkansız

Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminde yer alan Sergio Ramos ve Anderson Talisca’yla ilgili konuştu. Her iki oyuncu için de girişimlerde bulunduklarını belirten Kocadağ, transferlerin son durumlarını açıkladı.





Fanatik'e konuşan Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:





"Ramos için tüm şartları zorluyorum"





"Ramos için medyada 5 milyon euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan’a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir. ‘Adriano’yu getirdin, Ramos niye olmuyor’ diyorsunuz. O zaman Adriano örnek Barça’da 5’e oynuyordu. Piyasası 3’e indi, aldım. Ramos’un piyasası aynı değil.”













"Talisca imkansız gibi"





“Talisca ve kulübü ile görüştük. Oyuncunun aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi..."













"Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır"





"Farklı oyuncular ile de görüşüyoruz. Transferde kimse ile yarış içinde değiliz. Sadece bütçemize, işimize katkı verip vermeyeceğine bakıyoruz. Beşiktaş birini istiyorsa çekip alır. Şampiyonluk için kadro kuruyoruz. Buna inanıyoruz."











