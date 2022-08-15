Spor Beşiktaştan resmi açıklama "Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz"
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Beşiktaş'tan resmi açıklama: "Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz"

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ertesi günü hakem Yasin Kol ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar sezonun geri kalanında Kol'un hiçbir maçlarına verilmemesini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan resmi açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz
Yasin Kol - TFF Hakemi

Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor mücadelesinin 3-3 bitmesinin ardından bugün bir açıklama yayınladı.

Hakem hatalarından yana dert yanan siyah beyazlılar Yasin Kol'a tepki gösterdi ve sezonun geri kalanında hiçbir maçlarında görev almamasını federasyondan talep etti.

Beşiktaş'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm şöyle;

  • "Dün skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir."
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