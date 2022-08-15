Beşiktaş'tan resmi açıklama: "Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz" Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ertesi günü hakem Yasin Kol ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar sezonun geri kalanında Kol'un hiçbir maçlarına verilmemesini istedi.

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