Beşiktaş'tan resmi açıklama: "Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz"

Beşiktaş yönetimi, Alanyaspor mücadelesinin 3-3 bitmesinin ardından bugün bir açıklama yayınladı.
Hakem hatalarından yana dert yanan siyah beyazlılar Yasin Kol'a tepki gösterdi ve sezonun geri kalanında hiçbir maçlarında görev almamasını federasyondan talep etti.
Beşiktaş'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm şöyle;
- "Dün skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir."
Beşiktaş'ın açıklaması👇 pic.twitter.com/aEok8LJCSa
Beşiktaş'ın açıklaması👇 pic.twitter.com/aEok8LJCSa— SPOR (@yenisafakspor) August 15, 2022