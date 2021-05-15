Beşiktaş'tan şampiyonluk göndermesi: "Oyun bitti gençler"

Dünya

İşgalci İsrail güçleri basın mensuplarına 10 dakika bile izin vermedi

İsrail savaş uçakları, uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin de yer aldığı binayı vurarak yerle bir etti. Uluslararası kamuoyunda büyük yankı bulan gelişme sonrası, bina sahibinin İsrailli yetkililer ile yaptığı görüşmeler basına servis edildi. Görüşmede, basın mensuplarının ekipmanlarını almak için 10 dakika istediği fakat İsrail'in bu talepleri dahi reddettiği ortaya çıktı.