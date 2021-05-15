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Beşiktaş'tan şampiyonluk göndermesi: "Oyun bitti gençler"

Süper Lig'de son hafta şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'tan dikkati çeken paylaşım geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme yapılan paylaşımda, "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler" notuna yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan şampiyonluk göndermesi: Oyun bitti gençler
Beşiktaş'ın paylaştığı videodan bir kare

Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray'ın önünde averajla şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı kulüpten, şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele ettiği rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından bir oyun videosu paylaşılarak, "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı o paylaşım;

Şampiyon Beşiktaş
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Şampiyon Beşiktaş
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