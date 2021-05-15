Beşiktaş'tan şampiyonluk göndermesi: "Oyun bitti gençler"

Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray'ın önünde averajla şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı kulüpten, şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele ettiği rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından bir oyun videosu paylaşılarak, "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı o paylaşım;
Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler!
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/fH2Srm9eN8
Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler!