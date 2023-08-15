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Spor

Beşiktaş'tan tarihi transfer çalımı: Rashica Kartal olmak üzere

Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica için Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. Fenerbahçe'ye de yazılan Milot Rashica için Beşiktaş'ın Norwich ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

20:19 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Rashica

Rashica

Beşiktaş'tan sürpriz bir Transfer hamlesi geldi. Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Milot Rashica için Siyah-Beyazlıların harekete geçtiği iddia edildi.


Beşiktaş görüşmelere başladı


TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Milot Rashica transferi için Norwich ile görüşmelere başladı.



Galatasaray'ın da temaslarda bulunduğu Rashica, Fenerbahçe'ye de yazılıyordu.


2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.



#Beşiktaş
#Rashica
#Transfer
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