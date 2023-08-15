Beşiktaş'tan tarihi transfer çalımı: Rashica Kartal olmak üzere

Rashica
Beşiktaş'tan sürpriz bir Transfer hamlesi geldi. Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Milot Rashica için Siyah-Beyazlıların harekete geçtiği iddia edildi.
Beşiktaş görüşmelere başladı
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Milot Rashica transferi için Norwich ile görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın da temaslarda bulunduğu Rashica, Fenerbahçe'ye de yazılıyordu.
2022-23 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Milot Rashica, 6 gol 7 asistlik istatistik yakalamıştı.