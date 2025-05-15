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Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Romulo Cardoso ile görüşme yapıldı mı?

Beşiktaş'tan transfer açıklaması: Romulo Cardoso ile görüşme yapıldı mı?

23:2915/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş'tan transfer açıklaması
Beşiktaş'tan transfer açıklaması

Transfer dönemi yaklaşırken çıkan spekülatif haberlerle ilgili kulüpten açıklama geldi. Beşiktaş Kulübü, Göztepe forması giyen Romulo Cardoso iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, taraftarların bu tür içeriklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Spor kamuoyunda yer alan iddialar arasında, Göztepe forması giyen Romulo Cardoso’nun kulüple anıldığına dair haberler dikkat çekti. Özellikle oyuncunun transferi için 5.5 milyon avroluk bonservis talep edildiği ileri sürüldü. Ancak Beşiktaş, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek herhangi bir transfer girişiminin bulunmadığını kamuoyuna duyurdu.


İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe’nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.


Romulo Cardoso’nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.


Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz.

#Beşiktaş
#Göztepe
#Romulo Cardoso
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