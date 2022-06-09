Bilal Erdoğan: Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyoruz

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile çok sayıda İstanbullu katıldı. Mehteran, kökbörü takımı, geleneksel spor branşları sporcuları, Kazakistan Atlı Güreş Takımı, Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin yer aldığı geçit töreninin ardından farklı ekipler gösteriler düzenledi.

"Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyoruz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bir süredir salgın nedeniyle yapılamayan heyecanla bekledikleri Etnospor Kültür Festivali'nin 5'incisini gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Bu festivali bir arada vakit geçirmek, buluşmak eğlenmek ve öğrenmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz. Geleneksel sporları ve oyunları uzağımızda görmüyoruz. Bilakis insanlarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin bu sporları günlük hayatlarında icra edebilmelerini, çocuklarımızın bu oyunlarla büyümelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın geleceğinin de dayanışma ve barıştan geçtiğini düşünüyoruz"

İnsanlığın geleceğinin dayanışma ve barıştan geçtiğini düşündüklerini vurgulayan Erdoğan, "Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi insan hayatını değerli kılan, gerçekleri içinde barındıran bu unsurların bir hazine olduğuna inanıyoruz. Bu festivaller aracılığıyla da bu hazinelerin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Edindiğimiz misyonu sadece belirli bir coğrafya için değil, Anadolu için veyahut sadece Türk dünyası için değil tüm insanlığın geleceği için devam ettiriyoruz. İnsanlığın geleceğinin de dayanışma ve barıştan geçtiğini düşünüyoruz. İşte tam burada dayanışmaya ve barışa geleneklerimizle kurduğumuz güçlü bağlarla destek oluyoruz. Biliyoruz ki geleneklerimizin harcında sevgi, saygı ve muhabbet var." şeklinde konuştu.

"4 gün boyunca paylaşacağımız heyecanlarımız ve sevinçlerimiz var"

Dünyada yaşanan gelişmelerin, insanlığın her zamankinden daha fazla diyaloğa ve barışa muhtaç olduğunu gösterdiğini aktaran Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Akmakta olan gözyaşlarını sevgi ile dindirmek için her birimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. 5. Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli buluyoruz. 4 gün boyunca paylaşacağımız heyecanlarımız ve sevinçlerimiz var. Farklı kültürlere ait birçok geleneksel sporu ve oyunu izleyip deneyimleyebileceğiz, geleneksel sanatlar ve evrensel tatlar da festivalimize renk katacak. 26 ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında binden fazla katılımcıyla dünyanın en renkli festivallerinden birine şahitlik edeceğiz."

"5. Etnospor Kültür Festivali, özellikle gençlerimizin festivali"

Festivalde aileleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını dile getiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Sevgili anneler ve babalar, geleceğimizi güzelleştirmek bizim elimizde. Köklerimizden aldığımız ilham, geleneklerimizden aldığımız zenginlik, bizlere güçlü ve aydınlık yarınlar vadediyor. Çocuklarımızın daha güzel ve barışçıl bir dünyayı hak ettiğine inanıyoruz. Düşünen, araştıran ve hakikat arayışında olan bir gençliğin dünyaya serpilmiş ölümsüz tohumlar olduğu düşüncesindeyiz. Ümitlerimiz sizlerin fedakarlıkları ve özverileriyle daima diri kalacak." diye konuştu.

"Öğrendiğiniz oyunları, okullarınızda, sokaklarınızda güvenli bir şekilde arkadaşlarınızla oynamalısınız"

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Çocukların neşe dolu, doyasıya eğlendiği bir festival olmasını temenni eden Erdoğan, "Değerli çocuklar, geleneklerimizle tanışabileceğiniz, belki bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş onlarca oyunu oynayabileceğiniz bir festivaldesiniz. Ok atmak, at binmek, güreş tutmak ve tarihi bir serüvene dahil olmak için çok özel bir etkinlikte unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Öğrendiğiniz oyunları, okullarınızda, sokaklarınızda güvenli bir şekilde arkadaşlarınızla oynamalısınız. Göreceksiniz ki eğlenirken birçok şey öğrenmiş olacaksınız. Bunların temelinde de saygı, dayanışma ve barış ve bu toprakları bizlere vatan yapan değerlerin olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"1 milyonu aşkın ziyaretçi"

Gençlere de seslenen Bilal Erdoğan, festivalin, gençlerin enerjilerini ve vakitlerini verimli yönetebilecekleri birçok spor ve oyun içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada edindiğiniz tecrübeleri, öğrendiğiniz birçok sporu ve oyunu hayatınız boyunca oynamalısınız ki fiziksel gelişiminiz kadar analitik düşünme becerilerinizin de artacağını ve çok yönlü bir yaşamın anahtarını edindiğinizi göreceksiniz. 5. Etnospor Kültür Festivali'nin özellikle gençlerimizin festivali olduğunu ifade etmek isterim. Her yaş grubundan 1 milyonu aşkın ziyaretçiye kapılarını açan 5. Etnospor Kültür festivalimizde çocukluğumuzdan, geleneklerimizden ve dünyanın farklı kültürlerinden izler bulacak, aynı heyecana ortak olacağız. Festivalimizin tüm ziyaretçilerimizde birbirinden güzel izler bırakmasını temenni ediyorum."

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