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Spor Bir dönem Türkiyeyi Avrupada temsil etmişlerdi, şimdi 3 Ligin eşiğindeler
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Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişlerdi, şimdi 3. Lig'in eşiğindeler

Akhisarspor, Pazarspor karşısında tamam ya da devam maçına çıkıyor. Yeşil-siyahlılar mücadeleyi kaybederse 14 yıl sonra 3. Lig'e gerileyecek.

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Haber Merkezi DHA
Bir dönem Türkiyeyi Avrupada temsil etmişlerdi, şimdi 3. Ligin eşiğindeler
32 haftada 30 puan toplayabildiler.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Akhisarspor, yarın kurtuluş barajındaki en yakın rakibi Pazarspor'a konuk olacak. Pazar İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

Süper Lig'de 7 sene yer aldıktan sonra 2019 yılında küme düşen, geçen sezon da 1. Lig'e veda eden Ege temsilcisi, rakibine deplasmanda mağlup olduğu takdirde 14 yıl sonra 3. Lig'e gerileyecek.

Müzesinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa bulunan Akhisarspor, 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.

Kazanmaktan başka çaresi yok


Grupta 30 puanla 16'ncı sıradaki yeşil-siyahlı ekip, 32 puanla 15'nci durumda kurtuluş barajındaki Pazarspor'a yenilirse son hafta öncesi kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirecek. Rakibiyle berabere bile kalsa şansını mucizelere bırakacak. Akhisarspor'un tek çıkar yolu galibiyet olacak.

Grupta son haftayı bay takım olarak geçecek Akhisarspor'un bitime 2, Pazarspor'un ise 3 maçı var.

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