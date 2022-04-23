Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişlerdi, şimdi 3. Lig'in eşiğindeler

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Büyükçekmece’de maganda dehşeti

Büyükçekmece’de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği vatandaşlar olay yerinden kaçarken yüzü kanlar içinde kalan şahıs ve çocuğun korkulu bakışları cep telefonu kamerasına yansıdı.