UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bir ihtimal daha var

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki son maçına bu gece PSG deplasmanında çıkıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme şansı bulunan sarı-kırmızılıların, bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG’yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 6. ve son haftasında bugün deplasmanda Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Grubunda 2 puanla son sırada yer almasına rağmen UEFA Avrupa Ligi’ne gitme şansı bulunan sarı-kırmızılı takım bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG’yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Adem Büyük, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama ile UEFA listesinde isimleri yer alamayan Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir PSG karşısında forma giyemeyecek. Fransız ekibinde ise sakatlıkları bulunan Gueye, Kimpembe, Verratti ve Herrera görev yapamayacak.

MAZİSİNİ ARIYOR, DALYA DİYEMİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en az gol atan takım konumunda. A Grubu’ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip konumunda. Galatasaray, son yıllarda Avrupa’da mazisini ararken, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galip gelemedi. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 284 maça çıkan temsilcimiz, 99 galibiyet, 110 yenilgi ve 75 beraberlik aldı. Galatasaray, Avrupa kupalarında son 19 deplasman maçında ise galibiyet göremedi. Temsilcimiz PSG karşısında hem bu şanssızlıklarına son vermeyi hem de gruptan çıkmayı planlıyor.

  • Maçta her şey olabilir
  • Galatasaray’ın Gabonlu futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile bugün yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu, PSG’nin iyi bir takım olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, “Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir maçta her şey olabiliyor. Maç 0-0 başlıyor. Önemli oyuncularımız eksik. Ancak onların yerine sahada kendisini göstermek isteyen hazır oyuncular olacak. Bir arada oynamamız gerekiyor. Sonucu göreceğiz. Zorlu bir maça çıkacağız ama inancımız var. Kuvvetli bir takımız ama iyi bir performans sergilememiz gerekiyor” diye konuştu. Kariyerinde çok zor dönemler geçirdiğini belirten Lemina, “Zorlu yollardan buralara geldim. Galatasaray sayesinde istediğim gibi oynayabiliyorum. Umarım bu şekilde devam eder” dedi.
  • Tuchel’den rotasyon sinyali

  • PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, “Çok fazla risk almak zorunda değiliz ama G.Saray karşılaşması önemli bir maç” dedi. Kadroda rotasyon yapabileceğinin sinyalini veren Tuchel, “Birkaç oyuncuyu dinlendirebiliriz. Çok fazla risk almak zorunda değiliz ama G.Saray maçı önemli bir maç. Herkes, her zaman Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor. Kazanma konusunda açlığımızı, o seviyede olma yeteneğimizi ligde gösterdik ve G.Saray maçı için hazır olduğumuza ikna oldum” diye konuştu.

Trabzonspor Tahkim'e gidiyor
Trabzonspor Tahkim'e gidiyor

Kahraman yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-2020 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesine tepki göstererek, "Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu karar, bu oranın içinde kalarak bütçesini yönetmeye çalışan kulüplerimize büyük bir haksızlık olduğu gibi, Türk futbolunun geleceğine yönelik tedavi edilemez derin yaralar açacaktır" ifadesini kullandı.Trabzonspor'un TFF Lisans Talimatı'nın 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi ve uygulanması konusunda kesin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kulübümüz 30 Haziran 2019 tarihinden beri finansal fair play (FFP) kuralları çerçevesinde hareket etmekte ve lig mücadelesini sınırlanan olanakları içinde büyük bir özveri ile sürdürmektedir. Kulübümüz, futbolun üst kurumlarınca belirlenen lisans talimatlarında yer alan bütün kriterleri harfiyen yerine getirmesine rağmen, TFF Yönetim Kurulu dün almış olduğu kararla, UEFA'ya geçtiğimiz haziran ayında bizatihi kendisinin verdiği taahhüdü çiğnemiştir. Dahası UEFA'nın FFP'ye aykırı bulduğu tüm iş ve işlemlere meşruiyet kazandırılmış, sportif rekabetin en temel değerlerinden biri olan emek ilkesi ayaklar altına alınmış, haksız rekabetin önü açılmış, kulüplerin doğru bir mali disiplinle yönetilmesi engellenmiştir."Emin Kahraman, şöyle devam etti;"Avrupa futbolunda finansal fair play şartlarını yerine getirmeyen kulüplere uygulanan yaptırımların caydırıcı özelliği herkesin malumu olmasına rağmen TFF aldığı kararla dünyaya en yalın ifadelerle şunu demiştir. 'Kulüplerimiz finansal kriterlerden ceza yiyebilir ve UEFA'nın organizasyonlarına katılamayabilirler ancak benim organizasyonumda her koşulda yer alabileceklerdir'. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, futbolun UEFA'nın belirlediği finansal kriterler içerisinde yönetilmesinden yana olduğumuzu vurgular, dere geçilirken değiştirilen kuralların Türk futbolunun asla ve asla gerçeği olamayacağını belirtmek isteriz."Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı;"Trabzonspor Kulübü sahadaki ve masadaki mücadelesini finansal fair play kurallarına uyarak sürdüren tüm kulüpler adına, sapma tutarının yüzde 30'dan 40'a çıkartılmasına yönelik kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuracak ve bu alanda her türlü hukuki mücadeleyi verecektir."TFF'den flaş karar: Kulüplerin harcama limitleri artırıldı

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