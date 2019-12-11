Galatasaray'ın rakibi PSG

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 6. ve son haftasında bugün deplasmanda Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Grubunda 2 puanla son sırada yer almasına rağmen UEFA Avrupa Ligi’ne gitme şansı bulunan sarı-kırmızılı takım bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG’yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Adem Büyük, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama ile UEFA listesinde isimleri yer alamayan Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir PSG karşısında forma giyemeyecek. Fransız ekibinde ise sakatlıkları bulunan Gueye, Kimpembe, Verratti ve Herrera görev yapamayacak.





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Mazisini arıyor, dalya diyemiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en az gol atan takım konumunda. A Grubu’ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip konumunda. Galatasaray, son yıllarda Avrupa’da mazisini ararken, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galip gelemedi. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 284 maça çıkan temsilcimiz, 99 galibiyet, 110 yenilgi ve 75 beraberlik aldı. Galatasaray, Avrupa kupalarında son 19 deplasman maçında ise galibiyet göremedi. Temsilcimiz PSG karşısında hem bu şanssızlıklarına son vermeyi hem de gruptan çıkmayı planlıyor.

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Maçta her şey olabilir

Galatasaray’ın Gabonlu futbolcu Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile bugün yapacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu, PSG’nin iyi bir takım olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, “Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir maçta her şey olabiliyor. Maç 0-0 başlıyor. Önemli oyuncularımız eksik. Ancak onların yerine sahada kendisini göstermek isteyen hazır oyuncular olacak. Bir arada oynamamız gerekiyor. Sonucu göreceğiz. Zorlu bir maça çıkacağız ama inancımız var. Kuvvetli bir takımız ama iyi bir performans sergilememiz gerekiyor” diye konuştu. Kariyerinde çok zor dönemler geçirdiğini belirten Lemina, “Zorlu yollardan buralara geldim. Galatasaray sayesinde istediğim gibi oynayabiliyorum. Umarım bu şekilde devam eder” dedi.

Tuchel’den rotasyon sinyali

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, “Çok fazla risk almak zorunda değiliz ama G.Saray karşılaşması önemli bir maç” dedi. Kadroda rotasyon yapabileceğinin sinyalini veren Tuchel, “Birkaç oyuncuyu dinlendirebiliriz. Çok fazla risk almak zorunda değiliz ama G.Saray maçı önemli bir maç. Herkes, her zaman Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor. Kazanma konusunda açlığımızı, o seviyede olma yeteneğimizi ligde gösterdik ve G.Saray maçı için hazır olduğumuza ikna oldum” diye konuştu.