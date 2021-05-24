Spor Bizim Çocuklardan şampiyonluk paylaşımları
FUTBOL FUTBOL

'Bizim Çocuklar'dan şampiyonluk paylaşımları

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğa ulaşan Lille takımında forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, "şampiyonluk" mesajları paylaştı.

Haber Merkezi AA
Bizim Çocuklardan şampiyonluk paylaşımları
Lille'in Türk futbolcusu Mustafa Kapı da kutlamalara katıldı.

Burak Yılmaz, Instagram hesabından Türk bayrağıyla çekildiği fotoğrafını paylaşarak, "Canım ülkeme selam olsun" yorumunu yaptı.

Burak Yılmaz Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.
Burak Yılmaz Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

"Hakkınızı ödeyemeyiz"


Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" ifadesini kullandı.

"Hak ettiğimizi alınca biz"


Zeki Çelik de Twitter hesabından şampiyonluk kutlamasına ilişkin fotoğraflar paylaşarak, "Hak ettiğimizi alınca biz" yorumunda bulundu.

  • Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.


Şampiyon Bizim Çocuklar: Fransa'da PSG'nin hakimiyetini Türkler yıktı
SPOR
Şampiyon Bizim Çocuklar: Fransa'da PSG'nin hakimiyetini Türkler yıktı

Rekorların adamı Burak Yılmaz
SPOR
Rekorların adamı Burak Yılmaz
Abone Ol Google News
Ceza yağdı

Ceza yağdı

Otel terasında doğum günü partisine polis baskını.
Gelenek 60 yıl sonra kaldığı yerden devam

Gelenek 60 yıl sonra
kaldığı yerden devam

Rize'de üreticilerin sayısı tekrar artıyor.
Gençlerin siyasi eğilimleri ne durumda? Anketler ne diyor?

​Sokağın fitilini ateşleme talimatını kimden aldın.

​İşgalci İsrail, mahalleyi açık hava hapishanesine dönüştürdü.

​New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi.
Aralarında<br>HDP'liler de var

Aralarında
HDP'liler de var

​Üç ilde PKK'nın siyasi yapılanmasına operasyon.
Iğdır'da<br>korku dolu anlar

Iğdır'da
korku dolu anlar

Kritik uyarı sonrası dev kayalar karayolunu kapattı.
Biri araçta diğeri<br>arazide bulundu

Biri araçta diğeri
arazide bulundu

Adana Kozan'da dehşete düşüren olay.
Trafik çilesi başladı

Trafik çilesi başladı

​56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul trafiği hareketlendi.
Bakanlık<br>acı haberi paylaştı

Bakanlık
acı haberi paylaştı

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu.
Aday mısın değil misin

Aday mısın değil misin

​'Seçildiğimde' dedi sonra geri adım attı.
Olumlu gidişatı <br>sabote etmeyin

Olumlu gidişatı
sabote etmeyin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,​ Yunanistan'ı uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.