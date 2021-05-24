'Bizim Çocuklar'dan şampiyonluk paylaşımları

Burak Yılmaz, Instagram hesabından Türk bayrağıyla çekildiği fotoğrafını paylaşarak, "Canım ülkeme selam olsun" yorumunu yaptı.

Burak Yılmaz Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

"Hakkınızı ödeyemeyiz"





Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım" ifadesini kullandı.

İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım 💫🇹🇷💫 — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) May 23, 2021

"Hak ettiğimizi alınca biz"





REKLAM

Zeki Çelik de Twitter hesabından şampiyonluk kutlamasına ilişkin fotoğraflar paylaşarak, "Hak ettiğimizi alınca biz" yorumunda bulundu.

When you finally get what you want 🥳🏆🎉🔥🎊 @losclive#DoguesJusquAuBout



Hakettiğimizi alınca biz 🥳🏆🎉🔥🎊 @losclive#DoguesJusquAuBout pic.twitter.com/yj4CuczeCv — Mehmet Zeki Çelik (@mzekicelik17) May 23, 2021

Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.





SPOR Şampiyon Bizim Çocuklar: Fransa'da PSG'nin hakimiyetini Türkler yıktı