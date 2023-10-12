Bjelica ile resmen yollar ayrıldı

Trabzonspor'da bugün imza atması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede, "Öncelikli hedefimiz seneye Avrupa kupalarında olmak. Vizyonumuz ve oyuncuların konsantrasyonu için Avrupa'da yer almak son derece önemli" dedi.