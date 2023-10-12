Bjelica ile resmen yollar ayrıldı

Nenad Bjelica
Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili kulüp, hırvat teknik adam Bjelica'nın sözleşmesini feshetti.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktörümüz Nenad Bjelica arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.
Hırvat çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödeneceği bildirildi.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Bordo-mavili kulüp Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.
10 Kasım 2020 - 8 Mart 2023 tarihleri arasında da Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, bordo-mavili takımla 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.