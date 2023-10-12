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Spor

Bjelica ile resmen yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

11:02 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nenad Bjelica

Nenad Bjelica

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili kulüp, hırvat teknik adam Bjelica'nın sözleşmesini feshetti.


Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile teknik direktörümüz Nenad Bjelica arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.


Hırvat çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödeneceği bildirildi.


İkinci Avcı dönemi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Bordo-mavili kulüp Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı.


10 Kasım 2020 - 8 Mart 2023 tarihleri arasında da Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, bordo-mavili takımla 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
20 dakika önce
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