Bjelica: 'Sistemimiz 4-3-3 olacak'

Yeni sezon çalışmalarına Trabzon'da başlayan bordo-mavili ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gidecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kamp öncesi takımın durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.





Hırvat çalıştırıcının basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:





“30 Haziran’da çalışmalara başladık. İlk başladığımızda 9-10 oyuncu bizle değildi. 16 oyuncu ile başladık dönenlerle birlikte 21 artı 4 kaleci ile devam ediyoruz. Yeni bir enerji görebiliyorsunuz. Çalışmaktan zevk alan bir oyuncu grubu olduğunu görebiliyorsunuz. Aramızda çok genç arkadaşlarımız var. Diğer oyuncularımız gibi milli takımda olan önemli oyuncularımız var. Onlar da ayın 9’unda dönecekler. 33 ya da 34 oyuncu olacağız''





"Aramızda yeni katılan oyuncular var. Orsic'le daha önce çalışma fırsatı buldum. Hepsi de çalışmalara gayet iyi başladı. Takım onları çok iyi karşıladı. Çok iyi bir çalışma fırsatı bulduk"









Bu sene nasıl oyun planı olacak?





"Bu sene özelinde, tabii ki değişiklikler olacaktır ama bizim genelde düşündüğümüz sistem 4-3-3 olacak. Sezon boyunca ihtiyaç dahilinde sistem değişikliğine gidebiliriz ama temel sistemimiz 4-3-3 sistemi olacak. Buna uygun oyuncular bakmaya devam ediyoruz"





"Sizin gibi tutkulu, sizin gibi iyi günlerde ve kötü anlarda destek veren taraftarımız olduğu için çok mutluyuz. Trabzonspor taraftarının genel profilinde bu olduğunun farkındayım. Bunu da burada bulunduğum 2 aylık süreçte şehri gezerek, taraftarla iletişimde olarak çok yakından tanıma ve öğrenme fırsatı buldum"





"Burada olmak çok büyük sorumluluk. Ben de sorumluluk almayı seven birisiyim. Biz takımımıza kattığımız bütün oyuncularda, öncelikle baktığımız şeylerden biri nasıl bir karaktere sahip oldukları. Aldığımız ve aramıza katacağımız tüm oyuncular çok karakterli oyuncular. Bu oyuncuların sahada verecekleri savaşla birlikte bizden ekonomik anlamda daha iyi imkanları olan takımlarla aramızdaki farkı kapatıp, hatta onların da önüne geçebileceğimizi düşünüyorum ben"





"Lahtimi kampa katılmadı''

'' Lahtimi… İzinsiz olarak takımın ilk etap çalışmalarına katılmadı. Kendisi takımın sözleşmeli ve kontratlı oyuncusu. Kendisinin geleceğiyle alakalı ya da kendisine uygulanacak cezayla alakalı yönetimimiz en kısa zamanda karar alacaktır'' dedi.





Genç ve altyapı oyuncuları hakkında soruya yanıt veren Bjelica:





''7 genç oyuncumuz bizimle beraberler. Slovenya kampına da bizimle beraber gelecekler. Kamptan sonra da bizimle beraber olacaklar. U19 takımında maça çıktıktan sonra bizim yanımıza gelecekler. Oyuncular arasında A takıma çıkmaya hazır olan ya da A takımda gelişimi gerileyen oyuncular arasında değişim olacak. Hak eden oyuncu genç olsa da A Takımda bizimle beraber olacak, maçlara çıkabilecek. Şu an bizimle beraber olan genç oyuncularımız; Oğuzhan, Salih, Poyraz, Onur, Ali, Abdurrahman ve Lahtimi için son kararı yönetimimiz verecek''





''Benden duyacağınız sözler, aslında yeni duyacağınız sözler olmayacaktır. Trabzonspor'un her zaman üretmeye çalışan bir takım olduğunu düşünüyorum.

Uğurcan Çakır'a ve Abdülkadir Ömür'e bakabilirsiniz. İkisi de Trabzonspor altyapısından çıkmış önemli değerleri olan oyuncular''





"Sıfırdan başlıyoruz. Önümüzde çok iyi bir gelecek var. Çalışmalara baktığımızda çok iyi bir oyuncu grubu görüyoruz.Takımın bünyesinde olan oyuncular, çok karakterli bir oyuncu grubu görüyorum. Biz de onları daha iyiye götürebilmek istiyoruz. Geçen seneden bu seneye kalan önemli şeylerden birisi de, hem oyuncular bizim antrenman, oyun sistemimizi öğrenebilme, buna yanıt verme fırsatı buldular. Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda oyuncuların bize verdiklerinden çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum"





''Fizik ve genel olarak güçlü olmalıyız''





"Biraz uzun boylu savunma oyuncuları aradığımızı söyleyebilirim. Bu yönde baktığımızı ifade edebiliriz. Ama bizim takımızın önemli özelliklerinden biri fizik olarak ve genel olarak güçlü olması ve aynı zamanda iyi futbol oynaması olacak. Dolayısıyla genel olarak baktığımız, iyi futbol oynayabilen, iyi futbol oynayabilen bir takım"









''Orta sahamızdan memnunum''





"Sipois, Doğucan ve Flavio 6 numarada, Dorukhan ve Bakasetas 8 numarada, Abdülkadir Ömür ve Bardhi 10 numara pozisyonunda görev alıyor. Değişiklik olabilir ama orta sahamızdan memnunum"





"Aramızdan ayrılacak herhangi bir oyuncu olursa, onun bölgesini doldurabilmek adına yine bir aramıza oyuncu katacağız. 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor kulüpler. Şu anda bizimle beraber 13 yabancı oyuncu var. Belki şu an için ayrılacakların durumundan sonra

daha net konuşabiliriz"





''Sörloth'un önünde büyük hedefler olacaktır''





"Sörloth'tan bahsettiniz... Geçen sezon yaptıklarıyla birlikte, tabii ki İspanya'nın belki çok büyük takımlarına, İngiltere'nin büyük takımlarına gidebilecek bir iş çıkardığını düşünüyorum. Tabii ki Sörloth gibi bir oyuncuyu buraya katmak olmayacaktır. Önünde çok büyük hedefler olacaktır."



















































