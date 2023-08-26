Bjelica'dan çarpıcı açıklamalar: Kimse Trabzonspor'dan büyük değil

Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam,

"Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bir bahane olamaz bizim için. Aramızda katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Bunların arasında santrfor ve orta sahayı sayabiliriz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmasını umuyoruz. 10 yeni oyuncumuz var. Oyuncuların birbirine adaptasyon sağlaması, bir süreç gerekli. Biz de en kısa sürede bunu tamamlamak istiyoruz."