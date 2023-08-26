Bjelica'dan çarpıcı açıklamalar: Kimse Trabzonspor'dan büyük değil

Nenad Bjelica
Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Bjelica,
"Sürpriz belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı."
dedi.
''Santrfor ve orta saha alacağız''
''Santrfor ve orta saha alacağız''
Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam,
"Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bir bahane olamaz bizim için. Aramızda katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Bunların arasında santrfor ve orta sahayı sayabiliriz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmasını umuyoruz. 10 yeni oyuncumuz var. Oyuncuların birbirine adaptasyon sağlaması, bir süreç gerekli. Biz de en kısa sürede bunu tamamlamak istiyoruz."
ifadelerini kullandı.
"Rizespor ile aramızdaki fark takım olma farkıydı"
"Rizespor ile aramızdaki fark takım olma farkıydı"
Kazanma arzusunun takımında hiçbir zaman eksik olmayacağını işaret edenBjelica,
"Rizespor ile aramızdaki fark, takım olma farkıydı. Rakibimiz daha takım gibi gözüktü. Takım olma ifadelerinin içini dolduran takım. Biz bunu gösteremedik. Biz bugün takım ruhunu o inancı gösteremedik. Aramıza katılan genç oyuncular var. Bu oyuncuların Trabzonspor seviyesine çıkabilmeleri için sabır göstertmemiz gerekiyor. Aramıza yeni katılanlar var. Ritme ayak uydurmaları, geçen yıl devam eden oyuncuların ritmi bulmaları gerekiyor. Rakibimiz takım olma olgusunun için doldurdular, bizim için bu eksik oldu." değerlendirmesinde bulundu.
''Kimse Trabzonspor'dan büyük değil''
''Kimse Trabzonspor'dan büyük değil''
Bjelica, takımda bir parça olmak için çaba harcamayanların, takım ruhunun içerisinde olmayanların takımda olamayacağını değerlendirerek,
"Hiç kimse takımın üstünde değil. Kimse takımdan büyük değil." sözlerine ekledi.
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1 saat önce