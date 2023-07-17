Bjelica’dan Dorukhan’a: Kendine kulüp bakabilirsin

Yeni sezon öncesi Slovenya’da kampta bulunan Trabzonspor’da beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. 2021-22 sezonu başında Trabzon’a gelerek ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Dorukhan Toköz ile sözleşme karşılıklı olarak fesih edildi.





Bordo-mavili kulüpte taraftarlar, geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 5. haftasında Ümraniyespor deplasmanında dizinden sakatlanarak sezonun son haftalarına kadar sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz’ü bekliyordu.





Dorukhan Toköz'ün sakatlık geçmişi | Kaynak: Transfermarkt.com





Sezon başı kampı için teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Slovenya’da bulunan Trabzonspor, burada hazırlıklarını sürdürürken 27 yaşındaki orta saha ile ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.





Kamp sürecinde yapılan idmanlarda son sakatlığı nedeniyle sık sık ağrıları nükseden ve verilen özel antrenman programlarına uymakta zorlanan Dorukhan Toköz’ün, teknik direktör Nenad Bjelica tarafından hazırlık maçlarında çok az süre almasını sonrası ayrılık kararı aldığı ve dün Celje ile 2-2 biten hazırlık maçında da kadroda olmadığını öğrenmesi üzerine idmana çıkmaması bardağı taşıran son damla oldu.





Daha sonra Nenad Bjelica ile özel görüşen Dorukhan’a Hırvat teknik adamın, “Planlarım arasında yer almıyorsun, kendine kulüp bakabilirsin” dediği öğrenildi.





Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica

Bu durumu hem Dorukhan, hem Bjelica yönetime iletirken, yönetim Hırvat hocanın sakatlık ve fiziksel durumu ile alakalı raporu doğrultusunda kararını onaylayarak oyuncuyla fesih işlemlerine başladı ve bugün KAP’a yapılan açıklama ile fesih süreci tamamlandı. Yapılan anlaşmaya göre Trabzonspor, Dorukhan’a fesih için herhangi bir ücret ödemeyecek.





👋🏻 Trabzonspor, Dorukhan Toköz için veda paylaşımı yaptı https://t.co/5dWEUuvSUu — SPOR (@yenisafakspor) July 17, 2023





Diğer taraftan Slovenya’dan İstanbul’a döndüğü öğrenilen 27 yaşındaki orta saha Başakşehir başta olmak üzere bazı kulüplerle görüşmeler yapacak.



