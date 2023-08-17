Bjelica'dan transfer müjdesi: 4-5 isim gelecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Hırvat çalıştırıcı, sakat futbolcuların durumundan transfer çalışmalarına ve Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray maçına kadar birçok konuda sorulara cevap verdi.





Bjelica'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Daha iyi olacağız"





"Takım şu an fiziksel olarak gerçekten çok iyi durumda. Biliyorum, oyunculara çok yüklendik ama oyuncuların bulundukları konumdan daha iyi noktaya gelmeleri için bu önemliydi. Gün gün daha iyi olacağız."





"4-5 oyuncu alacağız"





"Transfer sezonu kapanana kadar transfer çalışmalarımız sürecek. Şu an az 4 en fazla 5 oyuncu transfer yapacağız. Stoper, santrafor, kanat oyuncu, orta saha bölgesine de 6 ve 8 oynayacak oyuncular transfer etmek istiyoruz."





Rakiplerin transferleri





"Bizim takımımızın yıldızı takımımız olacak. Onların yaptığı transferlerle maddi anlamda bu savaşın içerisine girmeden, neler yapabileceğimizi bilerek bu yarışın içerisinde olacağız, sahada mücadele edeceğiz. Maddi ekonomik anlamda bir yarış olmayacak ama biz saha içerisinde mücadele edeceğiz. Kolay olmayacak ama bunu yapacak gücümüz var."





Nenad Bjelica: "Trabzonspor 1 sezon önce 28 milyon euro maaç bütçesiyle şampiyon oldu. Para başarının garantisi değildir. Bütçeyi 30 milyon avro civarında tutarak şampiyon olabilirsiniz. Biz her koşulda rekabetçi bir takım olacağız." ((Vecernji List) pic.twitter.com/syPeT45MPR — SPOR (@yenisafakspor) July 19, 2023





Siopis'in ayrılışı





"Siopis bize ailevi sebeplerden dolayı ayrılık talebini iletti. Biz kendisine 3 yıllık yeni sözleşme teklif ettik ancak ülkesine dönmek istediğini belirtti. Kendisine nereye giderse gitsin yürekten başarılar diliyoruz."









Bordo-mavili formamız ile sahada gösterdiğin mücadeleci ruhunu hiçbir zaman unutmayacağız.



Verdiğin emekler için teşekkürler Emmanouil Siopis❤💙 pic.twitter.com/MotOqMwNwi — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 16, 2023





Fernandez ve Orsic'in durumları





"Joaquin Fernandez yaşadığı sakatlık, arka çapraz bağ sakatlığı. Bu tür sakatlıklarda beklenen süre en az 3 ay. Beklentimiz ekim ayında bizimle olması.Orsic'in ocak ayı ortasında bizimle olmasını bekliyoruz.









"Visca derbide yok"





"Galatasaray maçı kolay olmayacak. Büyük ve zorlu bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de neler yapabileceğimizin farkındayız. Elimizden geleni yapıp iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Edin Visca, cumartesi günkü Galatasaray maçında aramızda olmayacak ancak Rize maçında bizimle olacaktır."





"Felsefem kazanmak"





"Benim oyun felsefemde nerede olursak olalım maçı kazanmak vardır. Rakibin kim olduğu, şartların ne olduğu önemli değil. Her maçı kazanmak istiyorum."



































