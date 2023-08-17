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Spor

Bjelica'dan transfer müjdesi: 4-5 isim gelecek

Bordo-mavililerin teknik patronu Nenad Bjelica, cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sakatlığı bulunan Edin Visca'nın forma giyemeyeceğini açıkladı. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren 51 yaşındaki teknik adam, "En az 4, en fazla 5 oyuncu alacağız" dedi.

10:08 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı.

Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Hırvat çalıştırıcı, sakat futbolcuların durumundan transfer çalışmalarına ve Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray maçına kadar birçok konuda sorulara cevap verdi.


Bjelica'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Daha iyi olacağız"

"Takım şu an fiziksel olarak gerçekten çok iyi durumda. Biliyorum, oyunculara çok yüklendik ama oyuncuların bulundukları konumdan daha iyi noktaya gelmeleri için bu önemliydi. Gün gün daha iyi olacağız."


"4-5 oyuncu alacağız"

"Transfer sezonu kapanana kadar transfer çalışmalarımız sürecek. Şu an az 4 en fazla 5 oyuncu transfer yapacağız. Stoper, santrafor, kanat oyuncu, orta saha bölgesine de 6 ve 8 oynayacak oyuncular transfer etmek istiyoruz."


Rakiplerin transferleri

"Bizim takımımızın yıldızı takımımız olacak. Onların yaptığı transferlerle maddi anlamda bu savaşın içerisine girmeden, neler yapabileceğimizi bilerek bu yarışın içerisinde olacağız, sahada mücadele edeceğiz. Maddi ekonomik anlamda bir yarış olmayacak ama biz saha içerisinde mücadele edeceğiz. Kolay olmayacak ama bunu yapacak gücümüz var."



Siopis'in ayrılışı

"Siopis bize ailevi sebeplerden dolayı ayrılık talebini iletti. Biz kendisine 3 yıllık yeni sözleşme teklif ettik ancak ülkesine dönmek istediğini belirtti. Kendisine nereye giderse gitsin yürekten başarılar diliyoruz."




Fernandez ve Orsic'in durumları

"Joaquin Fernandez yaşadığı sakatlık, arka çapraz bağ sakatlığı. Bu tür sakatlıklarda beklenen süre en az 3 ay. Beklentimiz ekim ayında bizimle olması.Orsic'in ocak ayı ortasında bizimle olmasını bekliyoruz.



"Visca derbide yok"

"Galatasaray maçı kolay olmayacak. Büyük ve zorlu bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de neler yapabileceğimizin farkındayız. Elimizden geleni yapıp iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Edin Visca, cumartesi günkü Galatasaray maçında aramızda olmayacak ancak Rize maçında bizimle olacaktır."


"Felsefem kazanmak"

"Benim oyun felsefemde nerede olursak olalım maçı kazanmak vardır. Rakibin kim olduğu, şartların ne olduğu önemli değil. Her maçı kazanmak istiyorum."










#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
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