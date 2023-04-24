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Spor

Bjelica'nın üzerinde durduğu konu: Takım olgusu

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Bjelica'nın üzerinde durduğu önemli noktalardan biri bordo-mavililere takım olgusunu yeniden kazandırmak. Hırvat teknik adam, futbolcularından doymuşluktan kurtulmalarını istiyor.

09:20 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bjelica gelecek sezona devam edeceği oyuncuları belirlemeye çalışıyor.

Bjelica gelecek sezona devam edeceği oyuncuları belirlemeye çalışıyor.

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta göreve getirilen ve bordo-mavililerin başındaki ilk maçında Sivasspor'a 4-1 yenilen teknik direktör Nenad Bjelica'nın öncelikli hedeflerinden biri takım olgusunu yeniden oluşturmak ve takımdaki doymuşluk duygusunun önüne geçmek olacak.


Hırvat teknik adamın, takım olma olgusunu yeniden kazandırmak için oyuncularla görüşmeler yapacağı ifade edildi. İdmanlarda da bu yönde çalışmaların yer alacağı da belirtildi. Bjelica'nın takım kaptanı Uğurcan başta olmak üzere Hamsik, Bakasetas gibi isimlerle görüşeceği öğrenildi.


U19'dan takviye olabilir

Oyunculara takım olmaları gerektiğini yeniden hatırlatacak olan Bjelica, geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından hissedilen doymuşluk duygusunu da ortadan kaldırmaya çalışacak.


Deneyimli çalıştırıcının en önem verdiği noktalardan birinin, hedefi olan ve başarıya aç isimlerle çalışmak olduğu ve bu duyguyu taşımayan futbolcularla yola devam etmek istemediği kaydedildi.


Bjelica'nın, sezonun geri kalanında U-19 takımından isimlere de geniş kadroda şans vermesi bekleniyor.






#Trabzonspor
#Süper Lig
#Nenad Bjelica
1 saat önce
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