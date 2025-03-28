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Bodrum FK - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Bodrum FK - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

17:1528/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bodrum FK - Fenerbahçe
Bodrum FK - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bodrum FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 29. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.


Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde. Sarı-lacivertliler Bodrum deplasmanından galip gelerek puan farkını 6'ya indirmek istiyor.


Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, Bodrum FK maçında kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.


Fenerbahçe'de Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, Bodrum kafilesinde yer almadı. Bodrum FK'da ise kaleci Diogo Sousa sarı kart cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak.


BODRUM FK - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Kerem Yusuf Ersunar, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Erkan Değişmez, Ege Bilsel, Fredy, Okita, Puşcaş

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Szymanski, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri.


BODRUM FK - FENERBAHÇE CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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