Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Bodrum FK- Fenerbahçe maçının Video Asistan Hakem'i (VAR), Portekizli Luis Godinho oldu.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bodrum FK-Fenerbahçe maçının Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Portekizli Luis Godinho oturacak.
Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.