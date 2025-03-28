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Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Bodrum FK - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

12:1928/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev alıyor.
Süper Lig'de bu sezon VAR'da yabancı hakemler görev alıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Bodrum FK- Fenerbahçe maçının Video Asistan Hakem'i (VAR), Portekizli Luis Godinho oldu.

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu.


TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bodrum FK-Fenerbahçe maçının Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Portekizli Luis Godinho oturacak.


Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.




#Süper Lig
#Bodrum FK
#Fenerbahçe

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