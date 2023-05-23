|
Spor

Boey için kulüpler sıraya girdi: Galatasaray yıldız oyuncunun fiyatını belirledi

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Genç yıldız adayı için 20'ye yakın takımın transfer için ilgisi olduğu öğrenildi.

19:05 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Boey, Rennes'den 2021 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu

Boey, Rennes'den 2021 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor. Genç yıldız adayı için 20'ye yakın takımın transfer için ilgisi olduğu öğrenildi. Sacha Boey'in de bu teklifleri değerlendirmek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın da yeni sezon transferlerine kaynak oluşturmak için Fransız sağ beki satmak istediği iddia edildi.

20 milyon euro bonservis isteniyor

Galatasaray, Sacha Boey'a 20 milyon Euro fiyat biçti. Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu 1,15 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Sezon sonunda Sacha Boey için Galatasaray'a resmi transfer tekliflerinin gelmesi bekleniyor.

5 gole katkı yaptı

2022-23 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 31 maça çıkan Sacha Boey 1 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı. 22 yaşındaki Fransız sağ bekin Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.




#Sacha Boey
#Galatasaray
#transfer
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?