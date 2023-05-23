Boey için kulüpler sıraya girdi: Galatasaray yıldız oyuncunun fiyatını belirledi

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor. Genç yıldız adayı için 20'ye yakın takımın transfer için ilgisi olduğu öğrenildi. Sacha Boey'in de bu teklifleri değerlendirmek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın da yeni sezon transferlerine kaynak oluşturmak için Fransız sağ beki satmak istediği iddia edildi.