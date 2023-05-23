Boey için kulüpler sıraya girdi: Galatasaray yıldız oyuncunun fiyatını belirledi

Boey, Rennes'den 2021 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu
Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor. Genç yıldız adayı için 20'ye yakın takımın transfer için ilgisi olduğu öğrenildi. Sacha Boey'in de bu teklifleri değerlendirmek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın da yeni sezon transferlerine kaynak oluşturmak için Fransız sağ beki satmak istediği iddia edildi.
20 milyon euro bonservis isteniyor
Galatasaray, Sacha Boey'a 20 milyon Euro fiyat biçti. Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu 1,15 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Sezon sonunda Sacha Boey için Galatasaray'a resmi transfer tekliflerinin gelmesi bekleniyor.
5 gole katkı yaptı
2022-23 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 31 maça çıkan Sacha Boey 1 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı. 22 yaşındaki Fransız sağ bekin Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.