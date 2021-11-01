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Bongonda'dan Trabzonspor taraftarına mesaj: "Sözümü tutacağım"

Bordo-mavili taraftarların yeniden takımda görmek istediği Belçikalı futbolcu Theo Bongonda, bir gün Trabzonspor'a döneceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bongondadan Trabzonspor taraftarına mesaj: Sözümü tutacağım
Bongonda'nın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Belçika'da Genk forması giyen kanat oyuncusu Theo Bongonda, Trabzonspor taraftarına mesaj yolladı.

Bordo-mavili taraftarların geri dönmesi yönünde çağrıda bulunduğu 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; desteğiniz için teşekkür ederim. Sizlere geri dönmek için verdiğim sözü yerine getireceğimden emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

  • Rıza Çalımbay ve Ersun Yanal döneminde Trabzonspor'da şans bulamayan Bongonda, şu sıralarda formasını giydiği Genk'te önemli bir çıkış yakaladı. Belçika ekibiyle toplamda 84 maça çıkan genç oyuncu 28 gol atarken 17 de asist kaydetti.


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