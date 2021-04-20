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Boris Johnson açıkladı: İngiliz takımları için Avrupa Süper Ligi hayal olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere sınırları içerisinde Avrupa Süper Ligi maçının oynanmasını yasaklayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boris Johnson açıkladı: İngiliz takımları için Avrupa Süper Ligi hayal olabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya, İspanya ve İngiltere’den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı 'Avrupa Süper Ligi'nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulunmuştu.

  • İngiltere'de Avrupa Süper Ligi için yasa çıkacak
  • Başbakan Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, İngiliz takımlarının Avrupa Süper Ligi’ne katılmasını yasa çıkararak engelleyeceklerini söyledi. Johnson, "Hükümetimiz, Avrupa Süper Ligi projesini bitirecek. Bu konuda kararlıyız ve bu kararlığımızı herkes görecek" ifadelerini kullanırken, İngiltere sınırları içerisinde Avrupa Süper Ligi maçının oynanmasını yasaklayacağını açıkladı.

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