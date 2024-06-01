UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.
Final mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Milli oyuncular karşı karşıya
Real Madridli Arda Güler ile Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan finalde karşı karşıya gelecek. İki oyuncu Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu unvanını kazanmak için mücadele edecekler.
BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi, Füllkrug.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.