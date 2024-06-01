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Spor

Borussia Dortmund - Real Madrid | Canlı skor - Canlı sonuç

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı Wembley'deki Şampiyonlar Ligi finali saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Borussia Dortmund - Real Madrid maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:05 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:05 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD
BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.


Final mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Milli oyuncular karşı karşıya

Real Madridli Arda Güler ile Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan finalde karşı karşıya gelecek. İki oyuncu Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu unvanını kazanmak için mücadele edecekler.


BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi, Füllkrug.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius.


BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD CANLI SKOR

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Real Madrid
#Borussia Dortmund
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