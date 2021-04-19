Dortmund ve Münih'in Avrupa Süper Ligi kararı belli oldu

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varmasına Almanya’dan tepki geldi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Rainer Koch, yaptığı açıklamada, yalnızca kendi ekonomik çıkarlarıyla ilgilenen bir kaç kulüpten oluşan Avrupa Süper Ligi’nin, toplumun her zamankinden daha çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde diğer tüm kulüpler, ligler ve federasyonlar için yıkıcı olacağını belirtti.

Dortmund ve Münih katılmayacak

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Dortmund'un ve Bayern Münih'in Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını ve UEFA'yı desteklediklerini açıkladı.

Avrupa Süper Ligi'ni destekleyen takımlar şöyle;

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan, Juventus.

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