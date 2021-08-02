Spor Pelkas için istenilen bonservisi ödemeye razılar
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Pelkas için istenilen bonservisi ödemeye razılar

Avrupa kulüpleri, Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas'ın peşini bırakmıyor. Rubin Kazan, Bologna ve Lyon'un ardından Borussia Mönchengladbach da Pelkas için sarı-lacivertli takımın kapasını çalmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Borussia Mönchengladbach, Fenerbahçeli Pelkas için 10 milyon euro ödemeye hazır
Pelkas'ın güncel bonservis değeri 7 milyon euro.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, teklif gelen oyuncular için teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı bekliyor. Fenerbahçe'de en çok teklif alan oyuncu ise Dimitrios Pelkas.

27 yaşındaki oyuncu için Rubin Kazan, Bologna ve Lyon devrede. Hatta Lyon, Pelkas için 7 milyon euroluk bir teklifte bulundu fakat Fenerbahçe 10 milyon euronun altındaki rakamların kabul edilmeyeceğin bildirdi.

10 milyon euro ödeyebilir

Fanatik'te yer alan habere göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, genç oyuncu için devreye girdi. Embolo, Plea ve Thuram'ı satarak yeni bir hücum attı kurmak isteyen Alman ekibi, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Pelkas için sar-lacivertli yönetimle görüşecek. Bu üç oyuncunun da satılması durumunda Mönchengladbach'ın, Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk isteğini kabul edeceği iddia edildi.

  • Geride bıraktığımız sezonun başında 1.9 milyon euro karşılığında PAOK'tan transfer edilen Pelkas, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada, 8 gol ve 8 asistle oynadı. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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