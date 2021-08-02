Pelkas için istenilen bonservisi ödemeye razılar

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, teklif gelen oyuncular için teknik direktör Vitor Pereira'nın kararı bekliyor. Fenerbahçe'de en çok teklif alan oyuncu ise Dimitrios Pelkas.

27 yaşındaki oyuncu için Rubin Kazan, Bologna ve Lyon devrede. Hatta Lyon, Pelkas için 7 milyon euroluk bir teklifte bulundu fakat Fenerbahçe 10 milyon euronun altındaki rakamların kabul edilmeyeceğin bildirdi.

10 milyon euro ödeyebilir

Fanatik'te yer alan habere göre Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach, genç oyuncu için devreye girdi. Embolo, Plea ve Thuram'ı satarak yeni bir hücum attı kurmak isteyen Alman ekibi, önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Pelkas için sar-lacivertli yönetimle görüşecek. Bu üç oyuncunun da satılması durumunda Mönchengladbach'ın, Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk isteğini kabul edeceği iddia edildi.

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Geride bıraktığımız sezonun başında 1.9 milyon euro karşılığında PAOK'tan transfer edilen Pelkas, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada, 8 gol ve 8 asistle oynadı. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

SPOR Vitor Pereira'nın gözdesine talip var