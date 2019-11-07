Braga deplasmanında Lens'e olay çıkartan kırmızı kart

Braga-Beşiktaş maçının Litvanyalı hakemi ilk yarının son dakikalarında Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
Yıldız futbolcu yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonda hakemin kararını değiştirtemedi ve sahadan ayrıldı.
Mücadelenin anlatım koltuğunda oturan Yalçın Çetin, pozisyonun tekrar görüntüleri esnasında, "Farklı açılar izledik, ağır bir karar, kırmızı kart!" ifadesini kullandı.
Lens'in gördüğü kırmızı kart.
Sence karar doğru mu? pic.twitter.com/BrNTUyhF3O
Lens'in gördüğü kırmızı kart.
Kırmızı karta tepkiler;
Bu nasıl kırmızı kart yav?
Bu nasıl kırmızı kart yav?— Fatih Demireli (@FatihDemireli) 7 Kasım 2019
Böyle kırmızı kart mı olur lan!!! Hadi git ordan!!!!
Böyle kırmızı kart mı olur lan!!! Hadi git ordan!!!!— Mehmet Ayan (@mehmetayan75) 7 Kasım 2019
Amatörde maç yönetemeyecek hakem, Avrupa Ligi'nde maç yönetiyor. Olacak iş değil... UEFA'nın da VAR uygulamasını Avrupa Ligi'nde kullanmaması ayrı garabet... Resmen skorlar, sıralamalar, gelirler değişiyor...
Amatörde maç yönetemeyecek hakem, Avrupa Ligi'nde maç yönetiyor. Olacak iş değil... UEFA'nın da VAR uygulamasını Avrupa Ligi'nde kullanmaması ayrı garabet... Resmen skorlar, sıralamalar, gelirler değişiyor...— Ergin Aslan (@erginaslan) 7 Kasım 2019
Saçma sapan bir hakem var sahada. Maçın başında Braga'lı 2 oyunca ayrı ayrı pozisyonlarda Boyd'un atağını çekerek kesti uyardı. Caner ve Roco'ya ilk pozisyonda sarı verdi. Şimdi de Lens'e çıkan kırmızı. Alakası yok. Takım zaten yeterince bitik, bir de hakemin bitiği denk geliyor.
Saçma sapan bir hakem var sahada. Maçın başında Braga'lı 2 oyunca ayrı ayrı pozisyonlarda Boyd'un atağını çekerek kesti uyardı. Caner ve Roco'ya ilk pozisyonda sarı verdi. Şimdi de Lens'e çıkan kırmızı. Alakası yok. Takım zaten yeterince bitik, bir de hakemin bitiği denk geliyor.— Şafak Malatya (@SafakSina1903) 7 Kasım 2019
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