Braga deplasmanında Lens'e olay çıkartan kırmızı kart

Braga-Beşiktaş maçının Litvanyalı hakemi ilk yarının son dakikalarında Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Yıldız futbolcu yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonda hakemin kararını değiştirtemedi ve sahadan ayrıldı.

Mücadelenin anlatım koltuğunda oturan Yalçın Çetin, pozisyonun tekrar görüntüleri esnasında, "Farklı açılar izledik, ağır bir karar, kırmızı kart!" ifadesini kullandı.

Lens'in gördüğü kırmızı kart.



Sence karar doğru mu? pic.twitter.com/BrNTUyhF3O — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Kasım 2019

Kırmızı karta tepkiler;

Bu nasıl kırmızı kart yav? — Fatih Demireli (@FatihDemireli) 7 Kasım 2019

Böyle kırmızı kart mı olur lan!!! Hadi git ordan!!!! — Mehmet Ayan (@mehmetayan75) 7 Kasım 2019

Amatörde maç yönetemeyecek hakem, Avrupa Ligi'nde maç yönetiyor. Olacak iş değil... UEFA'nın da VAR uygulamasını Avrupa Ligi'nde kullanmaması ayrı garabet... Resmen skorlar, sıralamalar, gelirler değişiyor... — Ergin Aslan (@erginaslan) 7 Kasım 2019