UEFA AVRUPA LİGİ

Braga deplasmanında Lens'e olay çıkartan kırmızı kart

Beşiktaş'ın Braga ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Hollandalı yıldız Jeremain Lens'e olay çıkartan bir kırmızı kart çıktı. Mücadelenin hakemi Gediminas Mazeika, Beşiktaşlı futbolcuyu oyundan atarken futbol kamuoyundan tepki sesleri yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcu, Litvanyalı hakemin verdiği kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Beşiktaşlı futbolcu, Litvanyalı hakemin verdiği kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Braga-Beşiktaş maçının Litvanyalı hakemi ilk yarının son dakikalarında Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Yıldız futbolcu yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonda hakemin kararını değiştirtemedi ve sahadan ayrıldı.

Mücadelenin anlatım koltuğunda oturan Yalçın Çetin, pozisyonun tekrar görüntüleri esnasında, "Farklı açılar izledik, ağır bir karar, kırmızı kart!" ifadesini kullandı.

Kırmızı karta tepkiler;

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