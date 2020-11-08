LİGUE 1

Brest Lille 3-2 özet izle: Burak Yılmaz'ın gollerini izle

Burak Yılmaz'ın attığı goller Lille'e yetmedi (ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında LOSC Lille, deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu. Milli oyuncumuz Burak Yılmaz'ın attığı 2 gol Lille'e yetmezken, tecrübeli golcünün başarılı performansı Fransa'da gündem olmaya devam ediyor. Brest-Lille maçının özetini ve Burak Yılmaz'ın attığı golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi DHA
Burak Yılmaz gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Burak Yılmaz gol sevincini takım arkadaşlarıyla yaşadı.

Fotoğraf: DHA

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, ligin 10'uncu haftasında Brest'e konuk oldu. Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan maçta Burak Yılmaz 2 gol kaydederken, bu goller Lille'in puan almasına yetmedi ve Brest, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Asist Yusuf, gol Burak

Brest'e galibiyeti getiren goller 15'inci dakikada Pierre-Gabriel, 19'uncu dakikada Perraud ve 42'nci dakikada Cardona'dan gelirken, Lille'in golleri ise 45+3'üncü dakikada penaltıdan ve 57'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle Burak Yılmaz'dan geldi.

Burak 90 dakika oynadı

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Burak 90 dakika sahada kaldı. Yusuf ise 66'ncı dakikada yerini David'e bıraktı. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Lille bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı ve ligde 19 puanla ikinci sırada kaldı. Brest ise 4'üncü galibiyetine ulaşarak 12 puanla 13'üncü sıraya yerleşti.

Brest - Lille özetini izle, Burak Yılmaz'ın gollerini izle

Brest-Lille maçının özetini ve Burak Yılmaz'ın attığı golleri izlemek için tıklayınız.

Burak Yılmaz'a çıkan kart tartışma konusu oldu: Kimse nedenini anlamadı
Burak Yılmaz'a çıkan kart tartışma konusu oldu: Kimse nedenini anlamadı

Ligue 1'in 10. haftasında Brest ile oynanan mücadelede 3-0 geriye düşen Lille, Burak Yılmaz'ın 45+3. dakikada penaltıdan ve 57. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı gollerle farkı 1'e indirdi.Şaşkına çeviren kartMilli futbolcumuz attığı penaltı golünün ardın ağlara giden topu hemen alıp santraya götürmek için hamle yaptı. Brest file bekçisi Gautier Larsonneur ise kale içerisinden topu almaya çalışan Burak'ı itti.Mücadelenin hakemi Florent Batta, bu yaşananların ardından Larsonneur'a değil de Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi. Golcü oyuncu gördüğü kartın ardından büyük şaşkınlık yaşadı. Burak Yılmaz attı ama oyundan alındı: Kral sinirlerine hakim olamadı

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergiledi.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 18 aylık oğlu...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.