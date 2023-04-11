Brezilya basınından Jorge Jesus iddiası: Telefonla teklif gitti

Brezilya'nın köklü ekibi Flamengo, 4 kupanın kaybedilmesinin ardından Portekizli Teknik Direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını duyurdu.





Haziran 2015-Ağustos 2016 ve Temmuz 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki dönem Fenerbahçe’de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022’de Dorival Junior yerine Flamengo’nun teknik direktörlük görevine getirilmişti.





Portekizli teknik adam, Flamengo ile ilk finaline Brezilya Süper Kupası’nda Palmeiras karşısında çıktı.





Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Palmeiras rakibini 4-3 mağlup ederek Brezilya Süper Kupası’nı müzesine götürürken Flamengo sezona istediği gibi başlayamadı.









Arka arkaya iki kupa kaybetti

Libertadores Şampiyonu olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Flamengo, yarı finalde hiç de beklemediği bir mağlubiyet ile karşılaştı.

Brezilya ekibi, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e 3-2 mağlup olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finale çıkma başarısı gösteremedi.





Flamengo, Al Ahly’i 4-2 mağlup ederek şampiyonayı 3’üncü sırada tamamladı.





Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın ardından 22 Şubat’ta Recopa Sudamericana Finali’nin ilk maçında Ekvador ekibi Independiente del Valle’ye konuk olan Flamengo, deplasmandan 1-0’lık mağlubiyetle döndü.





1 Nisan’da oynanan rövanş karşılaşmasında rakibini 1-0 mağlup eden Brezilya ekibi, rakibine penaltılarda yenilerek kupayı Ekvador ekibine kaptırdı.





Vitor Pereirayı gönderen Flamengoda Jorge Jesus sesleri Telefonla teklif iletildi iddiası...

Son darbe Fluminense'den

Flamengo’ya kötü geçen sezonda en ağır darbeyi ise ezeli rakibi Fluminense vurdu.





Carioca Ligi Finali’nin ilk maçında rakibini sahasında 2-0 mağlup ederek avantaj yakalayan Flamengo, rövanş karşılaşmasında ise çok ağır bir mağlubiyet yaşadı.





Rakibine deplasmanda 4-1 mağlup olan Flamengo, henüz Serie A başlamadan kazanabileceği son kupadan da zaferle ayrılamadı.

Taraftar isyan etti





Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kez bir kupadan boynu bükük ayrılırken taraftarların tepkisini çekti.

Flamengo yönetimi ise bugün aldığı kararla Portekizli teknik adamın görevine son verildiğini duyurdu.









Jorge Jesus'a telefonlu teklif

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile temasa geçtiği iddia edildi.





SBT Rio'dan Vene Casagrande'nin haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı ve Jesus'a teknik direktörlük teklifini iletti.





Fenerbahçe devam etmek istiyor





Portekizli teknik adamın yanıtı bilinmezken Fenerbahçe sözleşmesini uzatmak istiyor.





Sezon sonu karar verecek

Fatih Karagümrük maçı sonrası basın toplantısında Ali Koç'la yaptığı görüşmeyi aktaran Jorge Jesus, “Başkanla devamlı konuşuyoruz. Kendisi bu kulübe her anlamda çok fedakarlık yapıyor. Maddi anlamda fedakarlık yapıyor. Hoş olmayan durumlar da yaşıyor. Devamlı konuşuyoruz Devam etmemi istediğini belirtti ama en başında sezon bittiği zaman ‘iki taraf oturur karar veririz’ diye görüştük. Ligin bitmesine 1 ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak. Kupada yarı finaldeyiz, final oynayabiliriz. Ligde savaşımıza devam ediyoruz. Ligde iyi şansımızın olduğuna inanıyoruz İşler normal giderse sezon sonunda bakacağız. Normal gitmesinden kastım oynanmayan maçlara da puan verilmesi konuşuluyor. Sezonu nasıl tamamladığımıza bakıp tekrar değerlendiririz” diye konuşmuştu.







