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Brezilya Haiti'yi rahat geçti: Puanını 4'e yükseltti

Brezilya Haiti'yi rahat geçti: Puanını 4'e yükseltti

05:3420/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Brezilyalı futbolcuların gol sevinci.
Brezilyalı futbolcuların gol sevinci.

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya rakibi Haiti'yi 3-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Sambacılar'a galibiyeti getiren golleri 23 ile 36. dakikada Cunha (2) ve 45+3. dakikada Vinicius Jr kaydetti. Puansız Haiti turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Brezilya, Haiti karşısında hata yapmadı. Sambacılar, etkili bir oyun ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmada Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 23 ve 36. dakikalarda Matheus Cunha ile 45+3. dakikada Vinicius Junior kaydetti. İlk yarıda bulduğu gollerle rahatlayan Güney Amerika temsilcisi, ikinci yarıda skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Brezilya puanını 4'e yükselterek gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Henüz puanla tanışamayan Haiti ise son sırada kalarak turnuvaya veda etti. Sambacılar, gruptaki bir sonraki maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek.


BREZİLYA - HAİTİ MAÇ ÖZETİ
Brezilya - Haiti maçının özetini izlemek için

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