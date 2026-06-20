Brezilya Haiti'yi rahat geçti: Puanını 4'e yükseltti

Karşılaşmada Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 23 ve 36. dakikalarda Matheus Cunha ile 45+3. dakikada Vinicius Junior kaydetti. İlk yarıda bulduğu gollerle rahatlayan Güney Amerika temsilcisi, ikinci yarıda skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Brezilya puanını 4'e yükselterek gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Henüz puanla tanışamayan Haiti ise son sırada kalarak turnuvaya veda etti. Sambacılar, gruptaki bir sonraki maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek.