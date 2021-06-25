Spor Brezilyalı yıldız Paulinhonun annesi Galatasarayı açıkladı
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Brezilyalı yıldız Paulinho'nun annesi Galatasaray'ı açıkladı

Çin Ligi'nden ayrılan ve kendisine kulüp arayan 32 yaşındaki Paulinho, Galatasaray'dan resmi teklif aldı. Tecrübeli oyuncunun annesi yaptığı açıklamada oğlunun sarı kırmızılı kulüpten teklif aldığını doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Brezilyalı yıldız Paulinhonun annesi Galatasarayı açıkladı
Paulinho son olarak Çin ekibi Guanghzou'da forma giymişti.

Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından birçok futbolcuyla görüşmelere başlayan sarı kırmızılıların son talip olduğu isim Paulinho.

Son olarak Çin takımlarından Guangzhou'da forma giyen Paulinho, bonservisini eline alarak takımdan ayrılmıştı. Serbest statüde bulunan futbolcunun Avrupa'da kulüp aradığı ve Galatasaray'dan ciddi bir teklif aldığı belirtildi.

Güney Amerika basınına açıklamalarda bulunan Paulinho'nun annesi Erica Nascimento, "Ben, eşim Marcos tüm aile Corinthians hayranıyız. Geri dönmesini istiyoruz ama bu karar sadece bize bağlı değil, oğlum seçimi kendisi yapacak. Bence bu takım Avrupa'da olmalı. Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'den Galatasaray'ın teklifi var" ifadelerini kullandı.

  • Paulinho, futbol hayatı boyunca çıktığı 487 resmi maçta 130 gol atarken 55 de asist yapma başarısı gösterdi.

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