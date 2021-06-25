Brezilyalı yıldız Paulinho'nun annesi Galatasaray'ı açıkladı

Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkanlığa Burak Elmas'ın seçilmesinin ardından birçok futbolcuyla görüşmelere başlayan sarı kırmızılıların son talip olduğu isim Paulinho.
Son olarak Çin takımlarından Guangzhou'da forma giyen Paulinho, bonservisini eline alarak takımdan ayrılmıştı. Serbest statüde bulunan futbolcunun Avrupa'da kulüp aradığı ve Galatasaray'dan ciddi bir teklif aldığı belirtildi.
Güney Amerika basınına açıklamalarda bulunan Paulinho'nun annesi Erica Nascimento, "Ben, eşim Marcos tüm aile Corinthians hayranıyız. Geri dönmesini istiyoruz ama bu karar sadece bize bağlı değil, oğlum seçimi kendisi yapacak. Bence bu takım Avrupa'da olmalı. Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'den Galatasaray'ın teklifi var" ifadelerini kullandı.
- Paulinho, futbol hayatı boyunca çıktığı 487 resmi maçta 130 gol atarken 55 de asist yapma başarısı gösterdi.