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Manchester City dört maçtır kayıp: Öne geçtiği maçta Brighton'a mağlup | ÖZET

Manchester City dört maçtır kayıp: Öne geçtiği maçta Brighton'a mağlup | ÖZET

22:539/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Guardiola, 2015'ten sonra ilk kez dört maç üst üste kaybetti.
Guardiola, 2015'ten sonra ilk kez dört maç üst üste kaybetti.

Manchester City, Premier Lig 11. haftasında konuk olduğu Brighton'a 2-1 mağlup oldu. Galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Joao Pedro ve 83. dakikada O'Riley attı. City'in tek golünü 23. dakikada Erling Haaland kaydetti. Bu sonucun ardından Manchester City, dört maç üst üste yenilgi yaşadı. Brighton-Manchester City maçının özetine ve Premier Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig 11. haftasında Manchester City deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.


Brighton'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Joao Pedro ve 83. dakikada O'Riley kaydetti.

City'in tek golünü 23. dakikada Erling Haaland attı.


Bu sonucun ardından Manchester City, dört maç üst üste kaybetti. Guaridola'nın öğrencileri 23 puanla 2. sırada kaldı. Brighton ise puanını 19 yaparak 4. sıraya yükseldi.

Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.


Guardiola yönetiminde City, 8 senede ilk kez üst üste 4 kez mağlubiyet yaşadı. Kupa'da Tottenham'a yenilen Manchhester City, ligde Bournemouth'a, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbona ve ligde Brighton'a kaybetti.


BRIGHTON - MANCHESTER CITY MAÇ SONUCU


BRIGHTON - MANCHESTER CITY MAÇ ÖZETİ

Brighton - Manchester City maçının özetini izlemek için


PREMİER LİG PUAN DURUMU

#Brighton
#Manchester City
#Premier Lig

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