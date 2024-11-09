İngiltere Premier Lig 11. haftasında Manchester City deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Joao Pedro ve 83. dakikada O'Riley kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City, dört maç üst üste kaybetti. Guaridola'nın öğrencileri 23 puanla 2. sırada kaldı. Brighton ise puanını 19 yaparak 4. sıraya yükseldi.