TRENDYOL SÜPER LİG’DE BU HAFTA VE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ
2 NİSAN SALI
02.04.2024 17:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
02.04.2024 20:30 GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
02.04.2024 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR
02.04.2024 20:30 BITEXEN ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
3 NİSAN ÇARŞAMBA
03.04.2024 17:00 EMS YAPI SİVASSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
03.04.2024 20:30 MONDİHOME KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
03.04.2024 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 03.04.2024 20:30 TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
4 NİSAN PERŞEMBE
04.04.2024 20:30 YILPORT SAMSUNSPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
04.04.2024 20:30 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.