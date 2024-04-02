|
Spor

Trendyol Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 30. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında bugün saat 17.00’de İstanbulspor evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Lider Galatasaray ise evinde Hatayspor’u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında Başakşehir FK ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig’de bu hafta ve bugün hangi maçlar var? İşte 31. hafta fikstürü ve maç programı…

10:34 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 31. hafta maç programı
Trendyol Süper Lig 31. hafta maç programı

TRENDYOL SÜPER LİG’DE BU HAFTA VE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 NİSAN SALI

02.04.2024 17:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

02.04.2024 20:30 GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

02.04.2024 20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - CORENDON ALANYASPOR

02.04.2024 20:30 BITEXEN ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

3 NİSAN ÇARŞAMBA

03.04.2024 17:00 EMS YAPI SİVASSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

03.04.2024 20:30 MONDİHOME KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

03.04.2024 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 03.04.2024 20:30 TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

4 NİSAN PERŞEMBE

04.04.2024 20:30 YILPORT SAMSUNSPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

04.04.2024 20:30 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#Süper Lig
#fikstür
#TFF
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi yaklaşıyor! Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? İşte Kadir gecesinde yapılması tavsiye edilen ibadetler...