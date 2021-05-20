Bu onur Burak Yılmaz'ın: Yılın transferleri arasında gösterildi

İspanyol spor gazetesi AS, 2020-2021 sezonun en iyi transferlerini belirledi. Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alınarak hazırlanan kadroda Burak Yılmaz da yer aldı.
Ligue 1'de zirvede yer alan ve son maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Lille'de forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, attığı 15 gol ve yaptığı 5 asitle takımının yakaladığı başarıda büyük pay sahibi oldu.
Burak Yılmaz sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Fransız ekibine transfer olmuştu.
İşte AS'a göre yılın en iyi transferinden kurulu 11'i:
- Mendy
- Rennes'ten Chelsea'ye: 24 milyon euro
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- Hakimi
- Real Madrid'den Inter'e: 45 milyon euro
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- Dias
- Benfica'dan Manchester City'e: 68 milyon euro
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- Fofana
- Saint Etienne'den Leicester City'e: 35 milyon euro
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- Hojbjerg
- Southampton'dan Tottenham'a: 16 milyon euro
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- Pedri
- Las Palmas'tan Barcelona'ya: 20 milyon euro
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- Bellingham
- Birmingham'dan Borussia Dortmund'a: 23 milyon euro
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- Jota
- Wolverhampton'dan Liverpool'a: 45 milyon euro
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- Andre Silva
- Milan'dan Eintracht Frankfurt'a: 3 milyon euro
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- Suarez
- Barcelona'dan Atletico Madrid'e: 7 milyon euro
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- Burak Yılmaz
- Beşiktaş'tan Lille'e: Bedelsiz
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