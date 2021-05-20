Bu onur Burak Yılmaz'ın: Yılın transferleri arasında gösterildi

Burak Yılmaz'ın takımıyla bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

İspanyol spor gazetesi AS, 2020-2021 sezonun en iyi transferlerini belirledi. Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alınarak hazırlanan kadroda Burak Yılmaz da yer aldı.

Ligue 1'de zirvede yer alan ve son maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Lille'de forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, attığı 15 gol ve yaptığı 5 asitle takımının yakaladığı başarıda büyük pay sahibi oldu.

Burak Yılmaz sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Fransız ekibine transfer olmuştu.

İşte AS'a göre yılın en iyi transferinden kurulu 11'i:

Mendy

Rennes'ten Chelsea'ye: 24 milyon euro



Hakimi

Real Madrid'den Inter'e: 45 milyon euro



Dias

Benfica'dan Manchester City'e: 68 milyon euro



Fofana

Saint Etienne'den Leicester City'e: 35 milyon euro



Hojbjerg

Southampton'dan Tottenham'a: 16 milyon euro



Pedri

Las Palmas'tan Barcelona'ya: 20 milyon euro



Bellingham

Birmingham'dan Borussia Dortmund'a: 23 milyon euro



Jota

Wolverhampton'dan Liverpool'a: 45 milyon euro



Andre Silva

Milan'dan Eintracht Frankfurt'a: 3 milyon euro



Suarez

Barcelona'dan Atletico Madrid'e: 7 milyon euro



Burak Yılmaz

Beşiktaş'tan Lille'e: Bedelsiz



AS'ın 11'inin sahaya dizilişi