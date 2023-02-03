Bünyamin Gezer: "VAR kayıtları açıklansın"

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya mücadelenin hakemi Ali Palabıyık ve VAR'da görevli Koray Gençerler'in kararları damga vurdu. Karşılaşma sonrasında mücadeledeki tartışmalı pozisyonları TRT Spor'da değerlendiren eski hakem Bünyamin Gezer, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Gezer'in karşılaşma hakkındaki yorumları şu şekilde:





"Elle oynama nerede"

"Mert Hakan'ın pozisyonuna bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Allah aşkına biri Mert Hakan'ın eline değdiği anı göstersin. İzliyorum; açık, net, bariz ele temas var olduğu anı göremiyorum. Elle oynamayı da geçtim. Nerede abi?"





"Algın mı kapalı senin"

"Ya Koray Gençerler, bak kardeşim; bundan birkaç sezon önce Konyaspor - Fenerbahçe maçında Pelkas'ın attığı golde aynısını yaptın. Bir el mel bir şeyler dedin Valencia için. Algın mı kapalı kardeşim senin? Böyle VAR hakemliği yapacaksan... Türkiye'yi çalkalıyorsun şu an."





"VAR kayıtları açıklansın"

"VAR kayıtlarını açıkladınız ya, Allah aşkına açıklayın. Bir kere açıkladınız, Allah aşkına yine açıklayın. Görmediğimiz açı yok. Hissiyatla karar verilmez, kanıt gerekir. Kimse görmüyor ele geldiği anı, bir tek VAR'daki Koray Gençerler görüyor."





"Künde attılar"

"Badou Ndiaye, alıyor Batshuayi'ye künde attırıyor. Maşallah, yiğitlerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi. VAR şimdi buna girmeyecek de neye girecek ağabey? Neredesiniz? Açık, bariz, net ve skandal bir karardır burada penaltı vermemek. Siz adaleti nasıl sağlayacaksınız?"



















