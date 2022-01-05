Spor Burak Elmas "Çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır"
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Burak Elmas: "Çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas bazı yöneticilerin Fatih Terim ile yolların ayrılmasını istediği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

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Haber Merkezi AA
Burak Elmas: Çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, bazı yöneticilerin teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasını istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Burak Elmas, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

  • "Son günlerde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı yönetim kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir yönetim kurulu üyemiz Galatasaray başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. Yönetim kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim."

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