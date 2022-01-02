Burak Elmas, Yusuf Yazıcı için Ahmet Ağaoğlu'ndan izin isteyecek

Ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek isteyen Galatasaray’da transferdeki en önemli hedeflerden biri Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı olarak dikkat çekiyor.

Bu sezon Fransız ekibinde fazla süre alamayan ve takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran milli futbolcunun, sarı-kırmızılı takıma olumsuz bakmadığı kaydedildi. Galatasaray yönetiminin, teknik heyetin ısrarla istediği oyuncu için Lille ile temasa geçtiği de belirtildi.

Fransız kulübünün, Yusuf Yazıcı’yı kiralık olarak gönderme kararı aldığı ve Galatasaray’a gitmesi konusunda herhangi bir pürüz çıkarmayacağı ifade edildi.

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20 milyon euroluk tazminat maddesi

Bu transferinin önündeki en büyük engel ise, Trabzonspor’un Lille ile yaptığı protokole göre Yusuf Yazıcı’nın Süper Lig’den başka bir kulübe transfer olması durumunda 20 milyon euroluk tazminat maddesinin devreye girecek olması. Bu nedenle Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Yusuf Yazıcı’nın transferi için izin isteyeceği öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bu konudaki tavrı, milli futbolcunun geleceğini de belirleyecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yusuf Yazıcı (@yusufyazici)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM