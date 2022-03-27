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Burak Elmas'a ibra şoku: Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Burak Elmasa ibra şoku: Galatasaray seçime gidiyor
Burak Elmas ve yönetimi

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021-31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak yapıldı.

Üyelerin konuşmaların ardından 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. Oylama alınan kararla kapalı olarak yapıldı.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali olarak ibra edildi. İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı.

"Vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız"

Daha sonra kürsüyü çıkan Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün 87.22 maddesi şöyle:

  • "Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak."

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