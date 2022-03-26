Burak Elmas: Florya'daki projeyle banka borçlarımızı 3 senede kapatmayı ümit ediyoruz

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüpte 6 ay önce göreve geldiklerini hatırlatarak, "Birçok arkadaşım neler söylemem gerektiği konusunda tavsiyede bulundu. Dün akşam evde otururken, kendi iç muhasebemi yaptım. Bugün ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur diye düşündüm. Sonuçta bu göreve sizler adına talip oldum ve sizler adına bir mücadele veriyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren bunun basit bir yönetim dönemi olmadığını söyledim. Bugün Galatasaray'ımız, yaklaşık faiziyle beraber 2,5 milyar lira borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta toparlanan, bankalar tarafından vergi ödemeleri kesildikten sonra kullandırılan, ciddi anlamda disiplinle yönetilmesi gereken, hiçbir popüler kararı kaldıramayacak mali bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

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"Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşme irademizin hala sonuç bulmadığını görüyorum"

Galatasaray Kulübünde 15 yıldır geciken bir kurumsallaşma hamlesi olduğunu aktaran Elmas, şunları kaydetti:

"Yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir kurumsallaşma hamlesi var. Öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olmamız lazım. Bunu da samimiyetle söyledim. Galatasaray'ın bu duruma gelmesinde üye olarak aramızda katkısı olmayan yoktur. Hepimiz dönem dönem yanlışlar yaptık. Ancak bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok. Onun için birlik ve beraberlik adına dönemimizde elimizden gelen her türlü çabayı ben ve arkadaşlarım sonuna kadar gösterdik. Herkese el uzattık. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşme irademizin hala sonuç bulmadığını görüyorum. 'Bizim birleşmeye ihtiyacımız var.' diyenler bile bazen bu birleşmeye çok yara veren şeyler yapıyor. Bir sponsor geliyor, sponsora 'Bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle.' diyenler var. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktararak, medyada konuşulmasını sağlayanlar var."

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"Galatasaray artık cambaza bakamaz"

Burak Elmas, Galatasaray'da birlikte hareket etmeleri gereken önemli bir süreci yaşadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'ın belki de tarihinin en zor olduğu döneminde, UEFA Finansal Fair Play kurallarının çok daha radikal bir şekilde değiştiği bir dönemde, yeni spor yasasının ciddi anlamda kulüplere yükümlülükler getireceği bir dönemde biz hala 'Cambaza bak' yapıyoruz. Galatasaray artık cambaza bakamaz. Bir karar vereceksiniz. Bu karar, bugünkü oylamadan farklı bir karar. Herkesi hedef tahtası yaparak, her olayı eleştirerek, ana konuların dışına çıkarak Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkaramayız. Galatasaray bir kulüpten çok fazlası, bir değerler bütünü. Şu anda gördüğüm resim, bu değer etrafında birleşemiyoruz. Değerlerden bahseden arkadaşlarımızın bazıları bu değerleri uygulamıyor. Bu değerleri kaybettiğimiz zaman her şeyimizi kaybederiz. Günlük sonuçlarla, dedikodularla bu kulübü bir yere götüremeyiz. Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil, biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Galatasaray adına yapılacak her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Çalışmak istiyoruz. Her gün içeride çıkan bir dedikoduyla, bir arkadaşlarımızın hedefe koyulmasıyla, normalde konuşulmaması gereken konunun camianın en önemli konusu olmasıyla uğraşmak istemiyoruz."

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"Biz dönemimizde birçok iş yaptık"

Yönetim kurulu olarak bütün mesailerini Galatasaray için harcadıklarını aktaran Elmas, "Galatasaray'da hem yönetim tarzımızı düzeltebileceğimiz hem de konulara daha büyük çözümler getireceğimiz eleştiriler başımızın üstünde, çok değerli ve kıymetli. Bizi eleştirenleri kulübe çağırıyoruz, olayları anlatıyoruz. Maalesef başarıyı ve yapılan iyi işleri sahiplenmekte gösterdiğimiz hızı, kötü giden işlerde uzaklaşmak ve birine zimmetlemekte de gösteriyoruz. Biz dönemimizde birçok iş yaptık. Üç sene için gelen bir yönetim olarak, söz verdiğimiz işlerin birçoğunu aynı anda harekete geçirdik. Sezon sezon karşılaştırdığınız zaman 10 milyon dolardan fazla sponsorluk geliri getirdik. Tam 30 milyon dolar ilave kaynak yaptık. Herhangi bir finansal borçlandırma gerçekleştirmeden, kendi içimizde yaptığımız kaynaklarla bugüne geldik." değerlendirmesinde bulundu.

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"Adanın üstüne çıkıp resim vermedik"

Burak Elmas, Galatasaray Adası ile ilgili davaların kulüp lehine sonuçlandığını anlatarak, "Göreve gelirken ada konusunu hukuki olarak doğru takip edeceğimizi, hızlı bir şekilde çözeceğimizi ve bunu sonuçlandıracağımızı söyledik. Adayı duyururken tüm paydaşlarımıza teşekkür ettik. Adanın üstüne çıkıp resim vermedik. Biz bunu Galatasaray için yaptık. Fakat gördüm ki ciddi anlamda bir başarı paylaşma yarışı var. Herkes 'Ben yaptım.' diyor. Ada konusunda emeği geçen 20'den fazla kişi sayabilirim. Onlara teşekkür ediyorum. Yaz itibarıyla adayı üyelerimizin kullanımına açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Florya'daki projeyle banka borçlarımızı 3 senede kapatmayı ümit ediyoruz"

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Burak Elmas, Florya'da hayata geçirmeye çalıştıkları projenin kulüp için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Florya'da bizim alanımızın iki katı da Emlak Konut'un hazineden almış olduğu bir arazi var. Uzun zamandır bu araziyi satın alarak bütün arazide yeni bir proje geliştirip, bu projeden gelecek bütün gelirle de banka borçlarımızın ödenmesi için çalışıyorduk. Ne mutlu geçtiğimiz hafta Emlak Konut ile bu arazinin alınması konusunda el sıkıştık. Ayrıca yeniden yapılandırma anlaşmasını yaptığımız bankalarla da konuştuk. Onlarla beraber bir finansman modeli oluşturarak aynı zamanda hem Kemerburgaz'a taşınıp hem de Florya'da yapacağımız yeni projeyle tüm banka borçlarımızı 3 sene içerisinde kapatmayı ümit ediyoruz. Bizim için çok mutlu bir gelişme oldu."

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"Önümüzdeki ay sonuçlanacak"

Elmas, Kemerburgaz projesiyle ilgili önceki yönetimden başlayan faaliyetleri devam ettirdiklerini dile getirerek, "Eyüpsultan Belediyesinden çizmiş olduğumuz projenin onaylarını aldık. Ayrıca ilgili Bakanlıklardan görüş alınarak, onay alındı. Proje için imar ön onayımızı aldık. Milli Emlak'a başvurduk. Ümit ediyorum, önümüzdeki ay bu sonuçlanacak ve tapumuzu zamanında alacağız. Ardından da hızlı bir şekilde bitmesini arzu ettiğimiz yeni tesisimizin inşaatına başlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Yurt yapılacak"

Burak Elmas, Mecidiyeköy'de uzun zamandır boş durumda bulunan kulübe ait binayla ilgili de ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Galatasaray'a ciddi anlamda gelir getirecek bir kiralama yönetimiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşarak, burada onların bir yurt yapması için el sıkıştık." ifadelerini kullandı.

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"Yaşasın Galatasaray"

Genel kurulun kararına sonuna kadar saygılı olduklarını anlatan Elmas, "Bu genel kurulun gerilmesini, kavgalı geçmesini, üslubun Galatasaray'a yakışmayan şekilde olmasını isteyen arkadaşlar var. Buna izin vermeyelim. Galatasaray fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir camiadır. Bunun gereğini yapalım. Galatasaray'ımızı bu zor dönemden aydınlık bir geleceğe hep birlikte çıkaralım. Galatasaray'a bir yönetimin değil, tüm Galatasaraylıların sahip çıktığı bir yolculuğa çıkalım. Yaşasın Galatasaray." diyerek sözlerini tamamladı.

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