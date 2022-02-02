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Burak Elmas'tan Gedson Fernandes itirafı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp kanalına gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Elmas, Gedson Fernandes'in neden transfer edilmediğini açıklarken, aynı zamanda Marsilya ile anlaşan genç oyuncu Bartuğ Elmaz hakkında da konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Elmastan Gedson Fernandes itirafı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes'in öncelikli transfer listesinde yer almadığını söyleyen Elmas, "İsteseydik, alırdık" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Pena'yı bedelsiz şekilde kiraladık"

  • "Yeni danışmanımız Luis Campos ile transferde öncelik sıralaması yaptık. Bunlardan biri kaleciydi. Muslera dönene kadar önemli maçlarımız var. GZT Giresunspor'a verdiğimiz Okan'ı maalesef kulübü ligdeki gidişatları ve takımın performansı gereği vermek istemedi. Pena'yı bedelsiz şekilde kiraladık."

"Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar kiraladık"

  • "Erick Pulgar'ı da bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık. Buraya gelmesini ve resmi şekilde imzaları atmasını bekliyoruz. Hazır, takımımıza katkı verebilecek bir oyuncu."

"Gomis katkı sağlayacak"

  • "Domenec Torrent ile gece, gündüz toplantı yaptık. Galatasaray'ın ligde kabul edemeyeceği sıradayız. Katkı için takviyeler yapmak istiyoruz. Gomis, Galatasaray'ı çok seviyor. Burada bitmemiş bir işi olduğunu söyledi. Takıma çok pozitif etki yapabilecek bir oyuncu. Üç transfer gerçekleştirdik."

"Gedson Fernandes'i isteseydik alırdık"

  • "Gedson, görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Menajerin bize ulaşmasına gerek yok, biz istediğimiz menajere ulaşırız. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Benfica bizden iki sezon için 1 milyon euroluk bir kiralama ücreti ve 7.5 milyon euro bir satın alma ücreti istedi. Gedson'a 10 milyon euroluk teklif gelirse, oyuncunun gitme hakkı vardı. İsteseydik Gedson'u alırdık fakat önceliğimiz olmadığı için transfer gerçekleşmedi."

"Bugün yapılan her türlü algıyla ilgili elimizde açıklama var"

  • "Galatasaray, normal bir zamandan geçmiyor. Galatasaray'ın geleceğini kuvvetli bir gelecek olarak kurma ve maddi - manevi tehlikeden kurtarma mücadelesi veriyoruz. Galatasaray'ın geçmişinde hata yapmış birçok kişi, sanki hata yapmamış gibi algı yapıyor. Buna da cevap vermesini biliriz. Bugün yapılan her türlü algıyla ilgili elimizde açıklama var. Bu algıları yapanlar, Galatasaray ortamlarında ciddi şekilde dile getirsinler."

"Suç duyurusunda bulunacağız"

  • "Menajerlik müessesiyle ilgili çok duyum ve dedikodu var. İşini düzgün yapanlar da var muhakkak ki. Bu dedikoduların eğer herhangi birinde bir ispat varsa, gelsinler. Kendi yönetim kurulum dahil olmak üzere, hepsi üstünde suç duyurusunda bulunmayı, denetleme kuruluna denetleme yetkisi vermeyi taahhüt ediyorum. İtibar suikastı üstünden Galatasaray'ın geleceğini kurma teşebbüsünü bıraksınlar. Gördük ki nezaket, yanlış anlaşılıyor."

"Galatasaray ona yatırım yaptı"

  • "Bartuğ, Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasaray'ın, bu kadar yatırım yaptığı bir oyuncunun kontratını son seneye bırakmaması lazımdı. Yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş, komisyon için birtakım planlarla gençlerimize dadanmış menajerler var."

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