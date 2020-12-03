UEFA AVRUPA LİGİ

Burak Yılmaz golleri: Oyuna girdi maçı aldı

Kral her yerde kral: Burak Yılmaz Sparta Prag maçına damga vurdu

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille-Sparta Prag maçında 77. dakikada oyuna dahil oldu. Sahaya girdiğinde takımı 1-0 geride olan Yılmaz, attığı iki golle mücadelenin yıldızı oldu ve Lille'e 3 puanı getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip 71. dakikada Ladislav Krejci’nin golü ile 1-0 öne geçti.

77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine giren Burak Yılmaz 80. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 84. dakikada bir gol daha atan Burak takımını öne geçirdi.

Maçın geri kalanın başka gol olmayınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 11’e çıkardı. Sparta Prag ise 6 puanda kaldı.

Bu sonucun ardından Lille gruptan çıkmayı garantiledi.

  • Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıyı karşılaşmaya 11’de başladı. Diğer milli futbolcu Burak Yılmaz ise 77. dakikada Yusuf’un yerine oyuna dahil oldu.

İşte Burak Yılmaz'ın attığı goller;

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